Türkiye'yi alevler kuşattı! Dört bir yan yangın yeri

Son haftalarda artan orman yangınlarına bugün yenileri eklendi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıkarken; Yalova ve Bartın'daki yangınlar ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkiye Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden şehitlerine ağlarken; ülkenin birçok noktasında orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.

İZMİR'DE KORKUTAN YANGIN

İzmir'in Gaziemir ilçesi, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

YALOVA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Erikli Şelalesi mevkiinde de orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Orman İtfaiyesi, Çınarcık İtfaiyesi, Teşvikiye Belediyesi, Jandarma ekipleri ile sivil gönüllülerden oluşan toplam 9 araç, 48 personel ve 15 gönüllü sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BARTIN'DAN ALEVLER YÜKSELDİ

Orman yangınlarının bir diğer adresi ise Bartın'ın Kozcağız beldesi oldu. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, saat 16.00 sıralarında büyümeden söndürüldü.

KARABÜK'TE DE YANGIN ÇIKTI

Geçtiğimiz gün Karabük-Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında çıkan yangınla mücadele ise sürüyor. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine söndürme helikopterleri, çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın nedeniyle merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan köylerden bazılarında alevlerin sıçraması sonucu zarar oluştu. Yangın bölgelerinde gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

GÖRÜNTÜLER VAHİM

Öte yandan yangın bölgelerinden gelen görüntüler, yangınların boyutlarını da gözler önüne serdi.