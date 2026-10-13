Haberler

Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini neden sonlandırdığını anlattı. “Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim” diyen oyuncu, boşanmanın ardından maddi sorumluluklarının da arttığını söyledi.

  • Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini Nisan ayında anlaşmalı olarak sonlandırdı.
  • Karahan, çocuklarının mutsuz bir evlilikte büyümesini istemediği için boşanma kararı aldığını söyledi.
  • Boşanmanın ardından Karahan bazı kararları tek başına almak zorunda kaldı ve maddi sorumlulukları arttı.

Oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından boşanma sürecini anlattı. Karahan, kararın kolay olmadığını ancak çocuklarının mutsuz bir evlilikte büyümesini istemediğini söyledi.

Nisan ayında anlaşmalı olarak boşanan Pelin Karahan, “Serda ile Masadaki Sırlar” programına konuk oldu. Oyuncu, ayrılık kararından sonra hayatında değişen düzeni ve üstlendiği sorumlulukları paylaştı.

“ÇOCUKLARIMIN MUTSUZ BİR EVLİLİKTE BÜYÜMESİNİ İSTEMEDİM”

Boşanma kararını verirken çocuklarını düşündüğünü belirten Karahan, “Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim” dedi. Oyuncu, çocukların evde mutsuz bir anne ve baba görmesindense iyi yürütülen bir ayrılığın daha sağlıklı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“BEDRİ BANA DA ÇOK BABALIK YAPARDI”

Babasız büyüdüğünü anlatan Karahan, eski eşiyle ilişkisine dair “Bedri bana da çok babalık yapardı” sözlerini kullandı. Güntay’ın bu yaklaşımının sürdüğünü belirten oyuncu, buna rağmen yıllardır alıştığı ev düzeninin değiştiğini anlattı.

Boşanmanın ardından bazı kararları tek başına almak zorunda kaldığını söyleyen Karahan, maddi sorumluluklarının da arttığını ifade etti. Yeni sürecin zaman zaman kaygı yarattığını ancak kendisini cesaretlendirdiğini de belirtti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı
Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıS Yıl:

güzel kadın ya, o adamla evlenmesi hataydı, pelin ni hak etmiyor du

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖMER Kutlu:

:-))) yellahçiiii senii. Duyan da pelinin eski sevgilisi sanıcak.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTuna Ural:

Sanki kadını tanıyor sanki adamı tanıyo tam magazın yorumu hshaha

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSenol Kuru:

boşanmak en son seçenek olmalı HERSEY DENENDİKTEN SONRA.!!!????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

Demet'ten Petekkaya'ya tepki: Böyle bir şey denir mi?
Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İki kardeş sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar
Acun kesenin ağzını açtı: Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu

Survivor'ın yeni formatı da büyük ödülü de belli oldu
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Eğlenmek için bindiği hız treni sonu oldu
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat