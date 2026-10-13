Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran ve 34 yaşında hayatını kaybeden RJ Mitte’nin son Instagram paylaşımı, dizinin hikâyesine ilişkin düşüncelerini içeriyordu. Oyuncu, ölümünden beş gün önce yayımladığı söyleşi kesitinde White ailesinin hikâyesinin devam edebileceğini anlatmıştı.

SON PAYLAŞIMINDA BREAKING BAD’İ ANLATTI

Mitte, 7 Ekim’de Instagram hesabında Joe Vulpis’in podcast programına katıldığı söyleşiden bir bölüm paylaştı. Ortak paylaşımın açıklamasında “White ailesinin hikâyesi bitmedi” ifadesi yer aldı.

Oyuncu, dizinin finalinin Heisenberg’in yolculuğunu sonlandırdığını ancak Skyler ve çocuklarının hikâyesinde yanıtlanmamış sorular bulunduğunu dile getirdi. White ailesi hakkında anlatılabilecek daha fazla şey olduğuna inanan Mitte, olası bir devam hikâyesinin doğru biçimde ele alınması gerektiğini vurguladı.

BRYAN CRANSTON SON MESAJLAŞMALARINI ANLATTI

Dizide Mitte’nin babasını canlandıran Bryan Cranston da oyuncunun ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Mitte ile henüz 14 yaşındayken tanıştığını belirten Cranston, onun yıllar içinde başarılı bir oyuncuya ve engelli bireylerin haklarını savunan bir isme dönüşmesini izlediğini anlattı.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM OĞLUM"

Cranston, birkaç hafta önce Mitte ile öğle yemeğinde buluşmak için mesajlaştıklarını da açıkladı. Gerçekleşmeyen buluşmaya ilişkin, o yemeğin oyuncunun geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilemediğini ifade etti.

Birlikte geçirdikleri yılları sevgiyle hatırlayan Cranston, paylaşımında dizideki oğluna “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle veda etti.

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