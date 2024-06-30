İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybederken olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda sokağın savaş alanına döndüğü ve can pazarı yaşandığı görülüyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaşamını yitirdi.
CAN PAZARI YAŞANIYOR
Yaşanan büyük facia sonrası sokak adeta savaş alanına dönerken, bölgeden servis edilen görüntülerde bölgede can pazarı yaşandığı görülüyor.
İşte doğal gaz patlamasından ilk görüntüler;