İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

CAN PAZARI YAŞANIYOR

Yaşanan büyük facia sonrası sokak adeta savaş alanına dönerken, bölgeden servis edilen görüntülerde bölgede can pazarı yaşandığı görülüyor.

İşte doğal gaz patlamasından ilk görüntüler;