İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı

İsrail'de olası Refah saldırısı Savaş Kabinesi üyelerini birbirine düşürdü. Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı konusunda kendisini söz verdiğini söylerken, Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot ise saldırının olması halinde istifa edeceğini açıkladı. Muhalefet lideri Yair Lapid de, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi." sözleriyle Netanyahu'yu hedef tahtasına koyarken, İsrail Başbakanı ise son açıklamasında, "Hamas'la esir takası anlaşması olsun ya olmasın Refah'a gireceğiz" dedi.

İSRAİL'DE "REFAH" KRİZİ

Gazze'de aylardır katliama devam eden İsrail'in olası Refah saldırısı ülke içinde de tartışmalara neden oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının yapılmasını isteyenlerle karşı çıkanların arasında kaldı.

AŞIRI SAĞCI GVIR İLE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisine 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırı yapılacağı konusunda söz verdiğini belirtti. Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kendi talebi üzerine Netanyahu ile beklenen Refah'a saldırı konusunda görüştüğünü söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

"NETANYAHU BANA SÖZ VERDİ"

Netanyahu'ya Refah'a kara saldırısının yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Ben-Gvir, Başbakan'ın, İsrail'in Refah'a gireceğine söz verdiğini ve devam eden Gazze saldırılarının da sona ermeyeceğini ifade ettiğini aktardı. Ben-Gvir, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısı yapılacağı yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİNDEN "İSTİFA" SİNYALİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, kararlarını ancak ulusal çıkarlar doğrultusunda alan bir hükümetin ortağı olacağını belirterek istifa sinyali verdi. Eisenkot, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "son 24 saat içinde Güvenlik Kabinesi 2 üyesinin (aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i işaretle) siyasi tehditlerle şantaj yaptığını" belirtti.

Eisenkot, "Bu, İsrail'in ulusal güvenliğini etkileyen tehlikeli bir olgudur. Ben, kararlarını siyasi kaygılara göre değil ancak ulusal çıkarlar doğrultusunda alan bir hükümetin ortağı olacağım." ifadesini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot

MUHALEFET LİDERİ LAPID: İSRAİL SORUMSUZ DELİLERİN REHİNESİ HALİNE GELDİ

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi" dedi.

"HÜKÜMETTEN KOVULMAMASI İNANILMAZ BİR ŞEY"

Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i kast ederek, "Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey" dedi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid

NETANYAHU: REFAH'A GİRECEĞİZ

İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamada Netanyahu'nun "Savaşı tüm hedeflerimize ulaşmadan durdurma fikri söz konusu bile olamaz. Hamas'la esir takası anlaşması olsun ya da olmasın Refah'a gireceğiz ve Hamas'ın oradaki birliklerini yok ederek tam zafere ulaşacağız." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD'DEN İSRAİL'İN HOŞUNA GİTMEYECEK YANIT

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve bölgedeki son durumu değerlendirdi. Kirby, Hamas'la Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da Refah'a yönelik kara operasyonuna başlayacaklarını açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby

"REFAH'A KARA OPERASYONU GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Netanyahu'nun sözlerine ilişkin Kirby, "Refah'ta kapsamlı kara operasyonu görmek istemiyoruz. Oraya sığınmış olan 1,5 milyon insanın güvenlik ve emniyetini göz önünde bulundurmayan bir operasyon görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı. Kirby, İsrail tarafından kendilerine halen Refah'la ilgili bir askeri plan iletilmediğini de vurgulayarak, ABD'nin bu tür bir güvenilir planlama olmaksızın Refah'a yapılacak kara saldırılarına karşı olduğunu ifade etti.

ATEŞKES KONUSUNDA GÜNCEL TEKLİF MASADA

Kirby, Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili masaya sunulan güncel teklifin, Hamas tarafından halen değerlendirildiğini ve bu konuda Hamas'ın cevabını beklediklerini aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Orta Doğu'da ilgili ülke ve liderlerle ateşkesle ilgili görüşmelerini sürdürdüğünü hatırlatan Kirby, ateşkese bir an önce varılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye yoğun miktarda insani yardımın girmesini umduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti. Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını kaydetmişti.