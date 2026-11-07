Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi

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İzmir Alsancak’ta bir kase salata ve küçük porsiyon makarnaya 2 bin 800 TL ödeyen Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, restoran fiyatlarına tepki gösterdi. Aynı yemeği Barselona’da 20 Euro'ya, ABD’nin Santa Barbara kentinde ise 25 dolara yiyebileceklerini belirten Koç, “Ben bir daha gitmem” dedi.

YEĞENİYLE YEMEK YEDİ

Kriptografi mühendisliği alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, İzmir Alsancak’ta bir restoranda karşılaştığı hesap karşısında tepkisini dile getirdi. Yeğeniyle birlikte yemek yiyen Koç, bir büyük kase salata ve küçük bir tabak makarna için 2 bin 800 TL ödediklerini açıkladı.

SALATA VE MAKARNAYA 2 BİN 800 TL

Yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşan Koç, ödediği tutarın yaklaşık 50 euroya, 56 dolara karşılık geldiğini belirtti. Fiyatı yurt dışındaki pahalı şehirlerle karşılaştıran akademisyen, aynı yemek için Barselona’da 20 euro, ABD’nin Santa Barbara kentinde ise 25 dolar ödeyeceklerini ifade etti.

Koç, iki kentin de pahalı şehirler arasında bulunduğuna dikkat çekerek İzmir’deki fiyatlandırmayı eleştirdi.

“RESTORANIN 100 MASASINDAN SADECE 3'Ü DOLUYDU”

Restoranın müşteri durumuna da değinen Koç, yaklaşık 100 masası bulunan işletmede yalnızca üç masanın dolu olduğunu söyledi.

Söz konusu restorana bir daha gitmeyeceğini belirten akademisyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir daha gitmem. Restoran boştu. 100 kadar masanın sadece 3’ünde müşteri vardı. Bu minvaldeki restoranlar kaybedecekler. Kaybetsinler, hak ediyorlar.”

RESTORAN FİYATLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Koç’un paylaşımı, Türkiye’de restoran ve kafe fiyatlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yurt dışındaki turistik şehirlerle yapılan fiyat karşılaştırmaları, yeme-içme sektöründeki fiyat politikalarına yönelik eleştirileri artırdı.