7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Gaziantep FK'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan ve galibiyet hasreti 7 maça yükselen kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı. Gaziantep temsilcisi, ayrılık kararını resmi açıklamayla duyururken deneyimli çalıştırıcıya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

GAZİANTEP FK'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Gaziantep FK, Orhan Ak ile yolların karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldığını ve süreçte herhangi bir talebin söz konusu olmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

ÜST ÜSTE 6 MAĞLUBİYET AYRILIĞI GETİRDİ

Gaziantep FK, Süper Lig'deki son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek elde etti. Ardından Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, sonraki karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, son olarak sahasında Kasımpaşa'ya da 2-0 mağlup oldu. Böylece kırmızı-siyahlı ekibin galibiyet hasreti 7 maça, üst üste yenilgi sayısı ise 6'ya yükseldi.

GAZİANTEP FK KÜME DÜŞME HATTINDA

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla 16. sırada yer aldı. Küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.