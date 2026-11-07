Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgilerle küme düşme hattına gerileyen Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi. Kasımpaşa karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlı yönetim, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

  • Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.
  • Gaziantep FK, Süper Lig'de son 7 maçta galibiyet alamadı ve üst üste 6 mağlubiyet yaşadı.
  • Gaziantep FK, 11 haftada topladığı 8 puanla ligde 16. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Gaziantep FK'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan ve galibiyet hasreti 7 maça yükselen kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı. Gaziantep temsilcisi, ayrılık kararını resmi açıklamayla duyururken deneyimli çalıştırıcıya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

GAZİANTEP FK'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Gaziantep FK, Orhan Ak ile yolların karşılıklı anlaşma sonucunda ayrıldığını ve süreçte herhangi bir talebin söz konusu olmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

ÜST ÜSTE 6 MAĞLUBİYET AYRILIĞI GETİRDİ

Gaziantep FK, Süper Lig'deki son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek elde etti. Ardından Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, sonraki karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, son olarak sahasında Kasımpaşa'ya da 2-0 mağlup oldu. Böylece kırmızı-siyahlı ekibin galibiyet hasreti 7 maça, üst üste yenilgi sayısı ise 6'ya yükseldi.

GAZİANTEP FK KÜME DÜŞME HATTINDA

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla 16. sırada yer aldı. Küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Elal
İsmail Elal
Haberler.com
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

İlk sınavını vereceği kadroyu belirledi! 3 isim yok

Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir

Osimhen için olay iddia! "Vatan haini" ilan edilebilir

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

A be canım kimlere üstelik Süper ligde görev veriyorsunuz. Ya Gaziantepspor amatör hadi alt lig takımı mı bu kadar kolay harcıyorsunuz. Liyakat, liyakat illa birileri size anlatmasımı lazım. Gerçi Türk teknik direktörler hemen süper ligde görev bekliyor alıyor nedense.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Ankara Tren Garı'nda yolcu garantisi tutmadı! Yavuzyılmaz: Hazine şirkete 885 milyon lira ödeyecek

10 milyon yolcu sözü verildi, 3 milyon geldi! Fatura Hazine'ye
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 18

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti38

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi22

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara

Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara