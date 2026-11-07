Trump'tan UFC Başkanı Dana White'a sürpriz teklif: Basın sözcüsü ol

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Abd Başkanı Donald Trump, UFC Başkanı Dana White’a Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini teklif ettiğini açıkladı. White’ın yanına Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev ve Justin Gaethje gibi ünlü dövüşçüleri de asistan olarak almasını isteyen Trump’ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Abd Başkanı Donald Trump, spor dünyasının tanınmış isimlerinden UFC Başkanı Dana White için sıra dışı bir görev önerisinde bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, White’a Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini teklif ettiğini duyurdu. Trump paylaşımında, "Birleşik Devletler Basın Sekreteri pozisyonunun Büyük Dana White'a, şiddet dolu bir Dövüşçü ve Savaşçı'ya teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi ve görevi kabul etmesini istedi. ABD Başkanı, White’ın yanında çalışacak ekibe ilişkin de dikkat çeken isimler sıraladı.

Dana White

DÖVÜŞ DÜNYASININ YILDIZLARINI DA EKİBE İSTEDİ

Trump, Dana White’ın yanında asistan olarak görmek istediği isimler arasında Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes ve Kayla Harrison’ı saydı.

Bazı isimlerin ABD vatandaşı olmadığını da belirten Trump, bu kişilere ülkesini “Çılgın Sol” olarak nitelendirdiği kesime karşı savunmak için ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Trump paylaşımında, “Dana şimdiye kadar görülmemiş bir basın sözcüsü olacak. Dana, lütfen bu görevi kabul et!” sözlerini kullandı.

TRUMP İLE DANA WHITE ARASINDAKİ YAKIN İLİŞKİ

UFC Başkanı Dana White, uzun süredir Donald Trump ile yakın ilişkisiyle biliniyor. Trump, UFC etkinliklerine katılarak White ile birlikte görüntülenmiş, White da Trump'a desteğini açıkça dile getirmişti.

Trump’ın son paylaşımı, bu yakınlığın Beyaz Saray görevine uzanabileceği yönünde dikkat çekici bir çıkış olarak değerlendirildi.

Ancak paylaşımın esprili bir üslupla yapılmış olabileceğine ilişkin yorumlar da bulunuyor. Dana White’ın teklifi kabul ettiğine veya resmî bir atama sürecinin başladığına dair şu ana kadar doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Amerikalı iş insanı Dana Frederick White Jr., karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in İcra Kurulu Başkanlığını yürütüyor. White'ın liderliğinde UFC, iflasın eşiğindeki küçük bir organizasyondan, milyar dolarlık küresel bir medya imparatorluğuna dönüştü.

SON SÖZCÜ 5 GÜN DAYANMIŞTI

Trump’ın son basın sözcüsü Katie Zacharia görevinde yalnızca 5 gün kalabilmiş ve 16 Ekim’de görevinden ayrılmıştı. İlk basın toplantısının ardından eleştirilerin hedefi olan Zacharia’nın kısa süren görevi, Beyaz Saray’daki basın sözcülüğü koltuğunun ne kadar hareketli olduğunu bir kez daha göstermişti.