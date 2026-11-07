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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralı Haber Videosunu İzle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametindeki Köroğlu Rampaları mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMADILAR

Otoyolun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, aynı bölgede 4 otomobil ile 1 tır da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Otoyol Jandarması sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz Öztürk:

ankara niğde yolunda da bir araç köprü viyadüğüne uçmuş takla atarak

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