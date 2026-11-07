Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar kazası! 6 otomobil ve 1 tır birbirine girdi, 6 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametindeki Köroğlu Rampaları mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMADILAR
Otoyolun Ankara istikameti Köroğlu Rampaları mevkisinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, aynı bölgede 4 otomobil ile 1 tır da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Otoyol Jandarması sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.