Derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev fark

Derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev farkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında Beşiktaş BOA'yı 83-61 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 83-61’lik skorla mağlup etti.
GALATASARAY'DAN 22 SAYI FARK
Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarının yoğun desteğiyle parkeye çıkan sarı-kırmızılılar, baştan sona domine ettiği karşılaşmayı 22 sayı farkla kazanmayı başardı.
GALATASARAY'DAN 6'DA 6
Oyunun her iki yönünde de sergilediği etkili performansla rakibine geçit vermeyen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6'da 6 yaparak iddiasını kuvvetlendirdi. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.