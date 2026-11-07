Derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 83-61’lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY'DAN 22 SAYI FARK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarının yoğun desteğiyle parkeye çıkan sarı-kırmızılılar, baştan sona domine ettiği karşılaşmayı 22 sayı farkla kazanmayı başardı.

GALATASARAY'DAN 6'DA 6

Oyunun her iki yönünde de sergilediği etkili performansla rakibine geçit vermeyen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6'da 6 yaparak iddiasını kuvvetlendirdi. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.