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Derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev fark

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Derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev fark
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında Beşiktaş BOA'yı 83-61 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 83-61’lik skorla mağlup etti.

GALATASARAY'DAN 22 SAYI FARK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarının yoğun desteğiyle parkeye çıkan sarı-kırmızılılar, baştan sona domine ettiği karşılaşmayı 22 sayı farkla kazanmayı başardı. 

GALATASARAY'DAN 6'DA 6

Oyunun her iki yönünde de sergilediği etkili performansla rakibine geçit vermeyen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6'da 6 yaparak iddiasını kuvvetlendirdi. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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