İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sel Uyarısında Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı ve turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"SEL, SU BASKINI VE HEYELAN GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN"

Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.