Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sel Uyarısında Bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Balıkesir'de turuncu; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da ise sarı uyarı verildiğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı ve turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sel Uyarısında Bulundu

"SEL, SU BASKINI VE HEYELAN GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN"

Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sel Uyarısında Bulundu

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sel Uyarısında Bulundu

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Balıkesir Manisa Hava Durumu Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title