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Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

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Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
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A Milli Takım'ın Fransa'ya mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Merih Demiral hakem kararlarına tepki gösterdi. Kırmızı kart pozisyonuna değinen milli futbolcu, hakemin VAR incelemesine rağmen karardan emin olmadığını öne sürerek, "Kırmızı kart değildi. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar" dedi.

  • Merih Demiral, Fransa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakemin VAR incelemesine rağmen pozisyonun yüzde 50-50 olduğunu söylediğini belirtti.
  • Demiral, Fransız futbolcuların hakemi etki altına aldığını ifade etti.
  • Demiral, 10 kişi kalmalarına rağmen gol atabileceklerini ve önlerinde 3 maç bulunduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşmanın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirten milli futbolcu, maçın karşılığının bu olmadığını söyledi.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Merih Demiral, ikinci yarıya iyi başladıklarını ancak yedikleri golün ardından işlerinin zorlaştığını ifade etti.

Demiral, "Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım" dedi.

"HAKEM DE EMİN DEĞİLDİ"

Kırmızı kart kararına sert tepki gösteren milli futbolcu, pozisyonun ardından hakemle konuştuğunu söyledi. Merih Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti" ifadelerini kullandı.

"FRANSIZLAR HAKEMİ ETKİ ALTINA ALDILAR"

Fransız futbolculara da tepki gösteren Demiral, "Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar" dedi. Milli futbolcu sözlerini, "Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz" ifadeleriyle tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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