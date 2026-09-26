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Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi

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Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın elini öpen ve birlikte fotoğraf çektiren Emenike, buluşmayı "Tekrar bir arada olmak çok güzel Aziz Baba" sözleriyle anlattı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Emmanuel Emenike'den dikkat çeken bir ziyaret daha geldi. Nijeryalı eski futbolcu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

AZİZ YILDIRIM'IN ELİNİ ÖPTÜ

Buluşmada Emenike'nin Aziz Yıldırım'ın elini öpmesi dikkat çekti. İkili daha sonra yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"TEKRAR BİR ARADA OLMAK ÇOK GÜZEL AZİZ BABA"

Emenike, Aziz Yıldırım ile buluşmasının ardından, "Tekrar bir arada olmak çok güzel Aziz Baba" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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