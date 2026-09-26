Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi

Buluşmada Emenike'nin Aziz Yıldırım'ın elini öpmesi dikkat çekti. İkili daha sonra yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"TEKRAR BİR ARADA OLMAK ÇOK GÜZEL AZİZ BABA"

Emenike, Aziz Yıldırım ile buluşmasının ardından, "Tekrar bir arada olmak çok güzel Aziz Baba" ifadelerini kullandı.