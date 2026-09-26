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Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

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Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
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Türkiye'nin Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yedek kulübesinden ekrana gelen Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün görüntüsü dikkat çekti. Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından ikilinin arasının bozulduğu iddiaları gündeme gelirken, milli futbolcuların kulübede hararetli şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
  • Türkiye-Fransa maçında yedek kulübesinde Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün yan yana oturarak uzun süre sohbet etti.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından Yunus Akgün'ün Kerem'i takipten çıkardığı görülmüştü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli'de oynanan mücadelenin sonucu kadar yedek kulübesinden ekranlara gelen bir görüntü de dikkat çekti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı Yunus Akgün'ün yan yana oturarak hararetli şekilde sohbet ettiği görüldü.

ARALARININ BOZULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya, ardından da Fenerbahçe'ye uzanan transfer sürecinin ardından iki eski takım arkadaşının ilişkisi merak konusu olmuştu.

Kerem'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından Yunus Akgün'ün Kerem'i takipten çıktığı görülmüştü. Ancak ikilinin arasının gerçekten bozuk olduğuna ilişkin taraflardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

YEDEK KULÜBESİNDE YAN YANA GELDİLER

Tüm bu iddiaların ardından Türkiye-Fransa maçında kameraların yedek kulübesine çevrildiği anlarda Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün yan yana görüntülendi. İki milli futbolcunun birbirlerine dönerek uzun süre sohbet etmesi, geçmişte yaşananların ardından karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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