Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada

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Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarların yakından tanıdığı Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübe ziyarette bulundu. Can Bartu Tesisleri'ne giden Emenike, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bir araya geldi.

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ ANTRENÖRLERDEN BİRİ"

Eski hocasıyla buluşmasını "Can Dostum" şarkısının yer aldığı bir videoyla paylaşan Emenike, İsmail Kartal hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nijeryalı eski futbolcu, "Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi olan İsmail Kartal Hocamla tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Emenike, açıklamasının devamında Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına ilişkin de iddialı konuştu. Eski futbolcu, "Bu sene şampiyon biz olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.