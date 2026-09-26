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Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası

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Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası
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Fon soruşturması sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan yüksek kazanç iddiaları tartışma yarattı. Gazeteci Sinan Burhan “Cevap veremiyorsanız istifa onurlu bir kurumdur” derken, Şamil Tayyar da “İddialar doğruysa hemen istifa etmeli” ifadelerini kullandı.

  • Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fon sistemi üzerinden 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira çektiği iddia edildi.
  • Gazeteci Sinan Burhan, Kaya'nın iddialara yanıt vermesi gerektiğini, aksi halde istifa etmesi gerektiğini söyledi.
  • AK Partili Şamil Tayyar, iddialar doğruysa Kaya'nın hemen istifa etmesi, doğru değilse yalanlayıp dava açması gerektiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı son günlerin en çok konuşulan olayı fon vurgununa karıştığı iddia edildi. Gündemi sarsan iddiaların merkezinde, Kaya çiftinin fon üzerindeki astronomik kazancı yer alıyor. İddiaya göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptı. Bu devasa haksız kazanç iddialarına rağmen Kaya'nın henüz kamuoyuna bir açıklama yapmaması tepkileri artırdı.

GAZETECİ SİNAN BURHAN: İSTİFA ONURLU BİR KURUMDUR

Gazeteci Sinan Burhan fon vurgununda Kaya çiftinin isminin geçmesine tepki gösterdi. Siyaset kurumunun şeffaflığına vurgu yapan Burhan, kamu vicdanının yaralandığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

"Sayın Kaya bu iddialara cevap vermeli ve kamu vicdanını teskin eden bir açıklama yapmalıdır. Cevap veremiyorsanız, istifa onurlu bir kurumdur."

ŞAMİL TAYYAR'DAN SERT UYARI: MAKAM KİŞİSEL ZENGİNLEŞME ARACI OLAMAZ

Konuyla ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan da Kaya cephesini zora sokacak net bir çıkış geldi. Durumu "çok vahim" olarak nitelendiren Tayyar, beklentisinin Kaya'nın bir açıklama yapması yönünde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz."

Tayyar ayrıca uyarısını genişleterek, fon üzerinden servetini katlayan başka isimler varsa "beklemeden gereğini yapmalarını" söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son üç ayda fondan çıkış yapan yatırımcıların dökümünü istediğini hatırlatarak soruşturma çemberinin daraldığına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıorhan eren:

"Yetiş Tom! Kafa derimizi yüzecekler!" Tommiks.

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Haber YorumlarıTvbox Ev:

İstifa mı etmesi gerekiyor :/

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Haber YorumlarıZargana Necmi:

Bu kadını hiç sevmedim

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