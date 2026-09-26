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İstanbul'da narkotik soruşturmasında 164 şüpheli tutuklandı, 3 firari aranıyor

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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 164 şüpheli tutuklandı. 13 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne ilişkin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında yeni deliller elde edildi.

Bu kapsamda düzenlenen son operasyonla birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Toplam 164 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Firari 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcısı olarak tabir edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza hapı, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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