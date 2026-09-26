Haberler

"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Vanlı Kara Haydar'a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi Haber Videosunu İzle
'Vanlı Kara Haydar'a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanlı “Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Ankara’da yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında İstanbul’da operasyon düzenlendi. Sarıyer Maslak’ta paraların saklandığı tespit edilen araçlarda yapılan aramalarda, yaklaşık 934 milyon TL tutarında euro ve dolar cinsinden döviz ele geçirildi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otomobile de el konulurken 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen malvarlığı aklama soruşturması kapsamında, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyonda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi.
  • İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde araçlarda saklanan dövizlerin bulunduğu operasyonda 2 otomobile el konuldu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ele geçirilen paraların kaynağı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi.

OPERASYONDA 16 MİLYON 440 BİN EURO, 700 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonda paraların saklandığı tespit edilen araçlarda arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda yüksek kupürlü euro ve dolar banknot ele geçirildi.

Araçlardan çıkan paraların dökümü şöyle:

  • 20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro
  • 29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro
  • 3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro
  • 5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro
  • 7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

Böylece aramalarda 57 bin 700 adet euro banknot karşılığı toplam 16 milyon 440 bin euro (919,3 milyon tl), ayrıca 7 bin adet 100 dolarlık banknot karşılığı 700 bin dolar (34,259 milyon TL) ele geçirilmiş oldu. Toplamda araçlardan 64 bin 700 adet döviz banknotu çıktı.

YÜKSEK MİKTARDAKİ DÖVİZİN BULUNDUĞU 2 OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirtilen 2 otomobil de ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca euroluk nakit paranın kaynağının, hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

Gizemli 11 yatırımcı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları...
Gaziantep’te mide bulandıran manzara! 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu

Gastronomi şehrinde mide bulandıran manzara! Tam 2 kamyon

Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

aslında o 1 milyar TL dir aradan korumalar akrabalar götürmüştür

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kesap:

Sen neymişsin bee, abi...!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıonurzeren72:

devlet kara mara dinlemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor
New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı
OpenAI'dan çarpıcı itiraf: Yapay zeka ajanları 53 olayda ChatGPT kullanıcılarının görüntüsünü başka yere aktardı

Yapay zeka ajanları sınırı aştı! OpenAI 53 olayı itiraf etti
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Yıldız futbolcumuz hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi