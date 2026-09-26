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Gaziantep'te gıda işletmesine ceza verildi, yaklaşık 2 kamyon bozuk ürüne el konuldu

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Gaziantep'te gıda işletmesine ceza verildi, yaklaşık 2 kamyon bozuk ürüne el konuldu
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Gaziantep'te zabıta ve tarım ekiplerince yapılan denetimde bir gıda işletmesinde son kullanma tarihi değiştirilmiş ve bozulmuş yaklaşık 2 kamyon cips ile yumuşak şekerleme ele geçirildi. Ürünlere el konulurken işletmeye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te zabıta ekiplerince bir gıda işletmesine yönelik denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, değiştirilmiş ve bozulmuş cips ile yumuşak şekerleme ele geçirildi. Ürünlere el konulurken işletmeye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gıda denetimi yapıldı. Kentte bir gıda işletmesine yönelik denetimlerde son kullanma tarihinin değiştirildiği, gerçeğe aykırı tarih basıldığı ve bozulduğu tespit edilen çok miktarda cips ile yumuşak şekerleme ele geçirildi.

Denetim sonucunda gıda işletmesine cezai işlem uygulanırken ele geçirilen yaklaşık 2 kamyon dolusu bozuk, tarihi değiştirilmiş ve tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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