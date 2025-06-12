Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı
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Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı
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Hindistan'dan kalkan Londra uçağı kalkıştan 1 dakika sonra yerleşim yerine düştü. "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi uçakta 242 kişi olduğu belirtiliyor. Kurtarma ekipleri 204 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ahmedabad Emniyet Müdürü, "Kurtulan yok gibi görünüyor" dedi.

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Hindistan medyasında "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, Air India, uçakta 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı.

DOKTORLARIN KONAKLAMA MERKEZİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu kaydetti. Ayrıca uçağın üzerine düştüğü, doktorlara ait konaklama merkezinde de ölü ve yaralılar var.

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

204 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Yerleşim yerine düşen uçağın enkazında yapılan aramalarda kurtarma ekipleri 204 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca uçağın üzerine düştüğü doktor lojmanında da 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

"KURTULAN YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Havalimanı ve çevresindeki yollar kapatıldı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu kaydetti. Ahmedabad Emniyet Müdürü, "Düşen uçaktaki 242 kişiden kurtulan yok gibi görünüyor" dedi.

KALKIŞTAN 1 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 1 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı.

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bölgeden gelen görüntülerde havada yoğun siyah duman olduğu görülürken, uçağın düştüğü yoğun yerleşim yerinde bina ve araçların yandığı dikkati çekti. Düşme anına ilişkin görüntülerde ise uçağın adeta alev topuna döndüğü görüldü.

ESKİ BAŞBAKAN DA UÇAKTA

Bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde havada yoğun siyah duman olduğu görülürken, uçağın düştüğü yoğun yerleşim yerinde bina ve araçların yandığı dikkati çekti.

Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtildi.

India Today'in ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, eski Gucerat Başbakanı Vijay Rupani'nin düşen uçakta olduğu düşünülüyor.

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

PİLOT YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞ

Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.

Hindustan Times'ta yer alan haberde, pilotun uçak düşmeden hemen önce "yardım çağrısı"nda bulunduğu ancak sonrasında uçaktan haber alınamadığı belirtildi.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar" sitesinde ise, uçağın kalktıktan sonraki 1 dakika içerisinde sinyalinin kaybedildiği açıklandı.

Uçağın geçmişi, Hindistan ile Paris, Frankfurt, Tokyo, Amsterdam ve Melbourne gibi şehirler arasında düzenli olarak uçtuğunu gösteriyor.

Air India'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Gatwick Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Ahmedabad'dan kalkan AI171 sefer sayılı uçağın İngiltere saatiyle 18.25'te iniş yapmasının planlandığı doğrulandı.

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hindistan'da yerleşim yerine düşen uçağın enkazında 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Hangi dine mensup olursa olsun biz Müslümanlar olarak bu duruma sevinmemeliyiz, üzülmüyorsak bile sevinmemeliyiz. Herseyden öte Türk milleti ne kadar Müslüman önce ona bakalım. Allah’ın farzlarını kaçımız yerine getirebiliyoruz, kaçımız sadaka ve zekatını veriyor. Ben Müslümanım ama namaz kılmıyorum, benim kalbim temiz diyen bir milletin hiç bir şeye söz hakkı olamaz.

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Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Hindistan’ın başı sağolsun! İnşallah kurtulanlar olur… Çok feci kazaydı. Giden canlara acımamak elde değil.

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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Hindulara acimak insanlik ayibidir.

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Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

Hindistan hava kuvvetleri Pakistan’la yarışamadı şimdi bu kaçıncı uçak düşüşü! İsrail’i desteklediğinden beri hep kötüye gidiyor karma mı desek gandinin laneti mi desek

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

baş sağlığı diliyoruz ! hükümeti saldırgan olsada hint halkı fakir ve tarih boyunca hep sömürülen kullanılan bir halk oldu hala da pislik içinde yaşıyorlar ! umarım daha iyi bir gelecekleri olur

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