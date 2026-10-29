Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov, Türkiye'nin dört büyük kulübüyle de iletişim halinde olduklarını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemine ilişkin konuşan Manyakov, oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını belirtti. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Avrupa'da oynama isteği ise transfer ihtimalini güçlendiren ayrıntılar arasında yer aldı.

25 milyon euroluk piyasa değerine sahip Matvey Kislyak için menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Alexander Manyakov, Türkiye'nin dört büyük kulübüyle de temas halinde olduklarını duyurdu.

DÖRT BÜYÜKLERİN TAMAMIYLA GÖRÜŞÜYORLAR

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın geleceğiyle ilgili menajeri Alexander Manyakov'dan açıklama geldi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer durumuna ilişkin konuşan Manyakov, Türkiye'den dört büyük kulüple iletişim kurduklarını söyledi. Menajer, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un adını tek tek verdi. Manyakov, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz."

SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Alexander Manyakov, Matvey Kislyak'ın CSKA Moskova ile devam eden sözleşmesine ilişkin de bilgi verdi. Genç oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını belirten menajer, transfer görüşmelerinde resmi başvuruların esas alındığını vurguladı. Manyakov, açıklamasında şunları söyledi: "Kislyak'ın 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve serbest kalma maddesi bulunmuyor. Sadece resmi taleplere yanıt veriyoruz ve bu talepler üzerinde çalışıyoruz. Ara transfer dönemi, kariyeri için birkaç ilginç seçenekler sunacak. CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor." Kislyak'ın CSKA Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın babası: Kızım cinayete kurban gitti

Mankenler kraliçesinin babası sözleriyle yürek dağladı
Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında vahşet! Babasını katletti
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı

Bu görüntü, kendi vekilini kızdırdı: Kabul etmiyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

Cimbom gözünü 50 milyon euroluk yıldıza dikti
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı

Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Trabzon’da 1 ton 680 kiloluk kuymak şovu! 10 bin kişiye ikram edildi

Tam 1 ton 680 kilo: Yiyen lezzetine doyamadı

Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı

Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı arttı
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak sözler: Herkes anlayacaktır
Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı