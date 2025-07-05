Hatay'da Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor

Hatay'da Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki orman yangını, gece boyunca süren söndürme çalışmalarına rağmen ikinci gününde devam ederken, 920 ev boşaltıldı ve 1,870 vatandaş tahliye edildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale ise günün aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

İlçedeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Bugün gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Payas ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınına kadar yayıldı. İkinci günüde devam eden söndürme çalışmalarında gece boyunca 9 yaylada 920 ev boşaltıldı, bin 870 vatandaş tahliye edildi.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

404 araç ve bin 100 personel ile karadan sürdürülen çalışmalara günün aydınlanması ile havadan tekrar başlandı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken, rüzgarın etkisinin düşmesiyle yangının yayılma hızının yavaşladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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