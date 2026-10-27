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Kadıköy'de otobüste biber gazı sıkan şüpheli kaçarken o anlar kameraya yansıdı

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Kadıköy'de otobüste yolcular arasında çıkan tartışmada şüphelinin bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü. Şüpheli, başka bir yolcuyla kavga edip otobüse biber gazı sıktı; otobüs durunca kaçtı ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de otobüste bir kişinin biber gazı sıkarak kaçması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü.

Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.

Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı.

Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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