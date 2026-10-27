Özgür Özel, Bakırköy'de 86 yaşındaki babanın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısında Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yapılan operasyonlara tepki göstererek, "Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babasının gözaltına alındığı bütün ailenin şaşkınlık içinde olduğu bir süreci izliyoruz. Belediye başkanımız kendisi dışarıda 86 yaşında belediyenin kapısından girmeyen vaktinin çoğunu Bakırköy'ün dışında geçiren amcamızın gözaltına alındığı süreçteyiz. Herkes emin olsun asla unutkan olmayacağız. Bu zulmü edenleri de kanun dışına çıkıp yargı yetkisini bir parti için kullananları da 86 yaşındaki babalara, annelere ya da altı yaşındaki çocuklara zulmedenleri de bunlara direnenleri de bu süreçte teslim olup gidip işbirliği yapanları da asla unutmayacağız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti'nin 81 il başkanı, bugün parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, YENİ Parti'nin yeni siyasetin partisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte çok zorluklar gördük, az zamanda da çok iş başardık. Partimizi kurarken milletimize söz vermiştik 'Yeni nesil siyaset yapacağız. Türkiye'ye demokrasi vadediyorsak demokrasiyi önce kendi evimizde kuracağız' demiştik. YENİ Parti'de ilçe başkanlarını, il başkanlarını ve genel başkanı doğrudan üyelerin seçeceğinin müjdesini vermiştik. Bu tüm Türkiye'de siyasette geri adım atılamayacak, geri alınamayacak ileri bir adımdı. Yapıp yapamayacağımızı tartıştılar, sizlerin deneyimine, gayretine, örgütümüzün inancına güvendik ve hep birlikte hem bütün yasal prosedürleri eksiksiz yerine getirerek yani daha önce bu delege sistemi kötüdür, partiyi içine kapatıyor, tartışmalar başlatıyor mahalleden başlayarak, terk edelim bu işleri üyeyle yapalım dendiğinde Siyasi Partiler Kanunu'nun önümüzdeki engelleri sıralanır bu işin imkansızlığı dile getirilirdi.

"BUGÜNLERDE YAŞANANLAR İLERİDE HEP TAKDİRLE ANILACAK"

Kanuna karşı çıkmadan, kanunun öngördüğü mahalle delegelerini, ilçe delegelerini, il delegelerini seçerek, doğru günde listeleri askıya çıkararak, tam gününde indirerek, itirazlar varsa değerlendirerek, listeleri kesinleştirerek, kanunun söylediğini A'dan Z'ye yaptığımız bir süreci yaptık. Söz verdiğimiz gibi partiye ilçeler için ağustos sonuna, il için ekim başına kadar gelip kaydolan herkesin oy kullanmasını da sağladık. Bütün üyelerimiz geldiler, ilçe başkanlarını seçtiler. İl başkanlarını cumartesi sizi dinlediler, pazar günü ilçelerde, büyük semtlerde kurulan sandıklarda yüzde 65 katılım oranıyla il başkanlarını belirlediler. Bundan sonraki süreçte Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olmak üzere genel başkanı doğrudan seçecekler. Bu mesele normalden iki kat fazla çalışmayı, normalden iki kat fazla toplantı yapmayı, iki kere salon tutmayı, iki kere masraf etmeyi gerektiren zorlukları vardı. Bunları ilçelerimizdeki en yeni üyelerimizden, bu salondaki en kıdemli il başkanımıza kadar herkesin bu konuda muhteşem bir emeği, gayreti oldu. Hem örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Ensar Aytekin'e hem 81 ildeki kurucu il başkanlarımıza ve yapılan kongrelerde göreve devam edenlere ya da yeni göreve gelenlere bu sürece yaptığınız büyük katkılar ve gerçekten her türlü takdirin üzerindeki emeğiniz için yürekten teşekkür ediyorum.

Bu sayede 800 bine yaklaşan üyemizle iradenin, milletin kendi elinde olduğunu, sözün, yetkinin, kararın artık üyede olduğunu ve YENİ partiye üye olmanın artık şeklen siyasete dahil olmak değil, her aşamasında doğrudan sorumluluk almak olduğunu gösterdik. Demokrasiyi bir vaat olmaktan çıkardık. Kendi partimizde yaşanan bir gerçekliğe dönüştürdük. İnanıyorum ki YENİ Parti'de filizlenen bu demokrasi anlayışı yarın özellikle ile de YENİ Parti'nin iktidarıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerleşecek, kurumsallaşacak bir yeni siyasi partiler düzenine, yepyeni bir demokrasiye, demokrasi için yepyeni bir aşamaya evrilecek. Bu demokrasi şölenini mümkün kılanların emekleri de, bugünlerde yaşananlar da ileride hep takdirle anılacak.

"YEPYENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

İllerimizdeki parti içi seçimlerimizi tamamladık. Mücadelede bizden beklenen yeni bir evreye geçiyoruz. İktidar yürüyüşünü yepyeni bir partiyle, yepyeni bir isimle, bütün tartışmaları geride bırakmış yeni bir isim, yeni bir logo, yeni bir enerjiyle birlikte, yeni katılımlarla güçlenerek, kapıları sonuna kadar ardına tutarak yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Parti içi mücadelenin ki bu konuda örgütümüz geçmiş tecrübelere bakıldığında çok istisnai birkaç durum dışında çok önemli bir başarı gösterdi, çok önemli bir sınav verdi. Ama artık parti içi mücadelenin bittiği, hep birlikte 81 ilimizde yüzümüzü dışarıya yani millete döndüğümüz, elimizi uzattığımız vatandaşa dokunduğumuz, göz hizasında siyaset yaptığımız ve hep birlikte durmadan yorulmadan çalışmaya başladığımız bir dönem başlıyor artık. Bundan sonra kadrolarımızı daha çok sokakta, meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada, fabrikada, işçi servislerinde yani vatandaşa, seçmene dokunabileceğimiz her yerde göreceğiz. Daha önceki toplantımızda yedi görev belirmeiştik, YENİ Parti'nin yedi hedefi ve örgütün yedi görevi. Buradan samimiyetle ifade etmeliyim ki kuruluş döneminin bütün zorluklarına rağmen kimi gittiğim yerde bunları broşür haline getirip dağıtanları, il binasının duvarına asanları, her fırsatta bunu tekrarlayanları, yerel basında bu toplantıda aldığı yedi görevi ve partinin yedi büyük hedefini kendi illerinde çokça kullanan arkadaşlarımızı gördük. İlk toplantıdaki o yedi hedef konusundaki sahiplenmeniz benim için son derece değerliydi.

"YENİ NESİL SİYASETİ BURADAN BAŞLATMA ZAMANI"

Disiplinden, yoldaşlık hukukundan taviz vermeden büyük bir gayretle çalışmak hepimizin birbirinden birinci beklentisi. Yeni nesil siyasetin gereği olarak verdiğimiz bir diğer sözü de hayata geçirmek ve yeni nesil siyaseti buradan başlatma zamanı. Biz tüm üyelerle seçimi söylerken ayrıca şunu da söylemiştik 'İlçe delegeliği, il delegeliği, kurultay delegeliği hukuki, kanuni, zaruri bir işlem olacak. Ama esas yetki, görev elbette üyede olacak. İl, ilçe yönetimi zamanı olanın bu konuda emek vermek isteyenin, hepimiz adına yapacağı teknik, lojistik görevler olacak. Ama esas olarak siyaset mümkün olan her mahallede kuracağımız mahalle meclisleriyle, ilçelerde kuracağımız ilçe meclisleriyle ve illerde kuracağımız il meclisleriyle yapılacak. Yani YENİ Parti'de yarın partiye yeni gelen bir üyenin potansiyeli, yeteneği, yetkinliği, bize verebileceği her türlü katkının değerlendirilebileceği, üyeyi tanıyacağımız ve doğru alana yönlendireceğimiz mahalle meclislerimiz olacak. Siyaset yukarıdan aşağıya dayatılan kararlarla değil, ihtiyaç duyulduğunda aşağıdan yukarıya partinin hangi kararı vermesi gerektiğini sorgulandığı mekanizmaların kurulduğu, yani bunu bir mahalle meclislerinde tartıştırın dediğimiz, bunu ilçe, il meclislerinde bir karara bağlayın dediğimiz, kararı yerelden sizinle tartışarak genelde uygulayacağımız, belki mecliste ona göre oy kullanacağımız süreçleri başlatmak durumundayız.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA NOKTASINDA TÜM ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Ayrıca seçimlere en çok bir buçuk yılın kaldığı böyle bir dönemde partinin politikaları, vaatlerinin hem ilk önce konuşulup tartışılıp yerelde nasıl anlatılacağını, nasıl en iyi şekilde savunulabileceğinin konuşulduğu, adeta parti içi hızlı eğitim mekanizmasının mahalle meclisleri düzeyinde hayata geçirildiği ve mahallede partinin yapacağı siyasetin mahalledeki üyelerlerce planlandığı, tasarlandığı, bölüşüldüğü ve hayata geçirildiği bir süreç açısından mahalle meclislerini önemsiyoruz. Sandık güvenliği ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince son seçime girmemiş bir partinin resmi sandık görevlileri olmuyor. Bu yüzden işin sandıklara sahip çıkma noktasında hem müşahitlik, hem gönüllülük hem farklı yöntemlerle sandıklarda var olma noktasında tüm üyelerimize çok önemli görevler düşüyor. Daha önce 186 bin sandık görevlisiyle birlikte biz sandık görevlilerinin, sandık sorumlularının sadece seçim günü sandıkta görev yapan değil, şimdiden seçime kadar zamanında yapılırsa en az altı kez sandığında oy kullanacakları, evlerinde, iş yerlerinde ziyaret ettiği, tanış olduğu, mümkünse sandık başında ona adıyla hitap ettiği bir örgütlenmeden bahsediyorduk. Bu kararlılıktan vazgeçmedik. Bunu mahalle meclislerinde konuşarak, tartışarak yeniden organize etmeyi ve mahalledeki tüm seçmene, tüm üyemizle birlikte doğrudan temas etmeyi, vaatlerimizi doğrudan anlatmayı ve onlara kendimizi doğrudan o mahallenin diliyle, o mahalleli üyelerimizle ulaşmayı son derece önemsiyoruz. Bunun için olabilen tüm mahallelerde bu çalışmaların yapılması ve tüm ilçelerde ve tüm illerde mahalle meclislerinin, il ve ilçe meclislerinin, ilin ve ilçenin özellikleri de gözetilerek esnek bir modellemeyle ama tavizsiz bir kararlılıkla uygulanmasını son derece önemsediğimizi ifade etmek isterim.

"YARININ İKTİDAR PARTİSİNİN 81 İLDEKİ İL BAŞKANLARISINIZ"

Partinin kapılarını farklı görüşlere açtık. Açık tutmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin birliğiyle, bütünlüğüyle, bayrağıyla, kurucu kadrolarıyla sorunu olmayan otokrasi yerine demokrasinin tarafında duran, bugünkü kara düzenden rahatsız olan ve bizimle birlikte olmak isteyen herkese YENİ Parti'nin kapıları bundan sonra da ardına kadar açık olacak. İllerimizden genel merkeze sadece sorun ve şikayetleri değil bu sıkıntıları nasıl çözeceğimize yönelik somut önerileri taşıyoruz. YENİ Parti'nin ana sloganı, ana yaklaşımı şudur: YENİ Parti bir partimiz olsun diye kurulmuş bir parti değildir. İktidar olsun diye kurulmuş bir partidir. YENİ Parti bir muhalefet partisi olarak kendini konumlandıran bir parti değildir. YENİ Parti'nin yapacağı ilk kurultay, önümüzdeki ay yapacağı ilk kurultay YENİ Parti'nin muhalefette yapacağı tek kurultay olacaktır. YENİ Parti iktidar olmak için kurulmuştur. Bu yüzden hiçbirimiz unutmamalıyız ki sorunu söyleyen, sorunu anlatan, dertleri konuşan iyi bir muhalefet olur. Ama çözümü hazırlayan iktidar olur. Bunun için YENİ Parti sorunlara nasıl çözüm getireceğini her fırsatta anlatan yarının iktidar partisidir. Siz de yarının iktidar partisinin 81 ildeki il başkanlarısınız.

"BAKIRKÖY'DE YAPILAN OPERASYONLARIN YAPILDIĞI BİR SÜRECİ İZLİYORUZ"

Hepimiz zor ve karanlık bir dönemden geçiyoruz. Artık gitmekte olan bir iktidar var. Onlar yolun sonuna geldiler. Biz daha yolun başındayız. Muhalefetin kurumlarına ve seçilmiş siyasetçilere saldırıldığı, akademisyenlere, öğrencilere, sivil topluma saldırıldığı, medya kuruluşlarına, gazetecilere saldırıldığı, sosyal medya hesaplarının saatler içinde kapatıldığı ağır bir darbe döneminin içindeyiz. Bugün sabah da erken saatlerde Denizli'de Şeniz Başkanımızın gözaltına alındığı ve Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon yapıldığı, Bakırköy'de ise belediye meclis üyelerimize, bürokratlarımıza operasyon yapıldığı, Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu'nun 86 yaşındaki babasının gözaltına alındığı bütün ailenin şaşkınlık içinde olduğu bir süreci izliyoruz. Belediye başkanımız kendisi dışarıda 86 yaşında belediyenin kapısından girmeyen vaktinin çoğunu Bakırköy'ün dışında geçiren amcamızın gözaltına alındığı süreçteyiz. Başkanımız diyor ki 'Bugün biz dört ilçe birlikte Bakırköy'de YENİ Parti'ye katılacaktık. Sabah YENİ Parti'ye uyanacaktım. Operasyona uyandım. 86 yaşındaki babamı aldılar. Bu kadar kötülük niye Genel Başkanım' diye bana sabah sorduğu bir soruyla uyandım.

"ASLA UNUTKAN OLMAYACAĞIZ"

Pazar günü ise Şeniz Başkan beni Denizli'de karşılamış. Sonra kendi belediyesinin bir etkinliğinin ödül törenine koşmuş gitmişti. Ama bütün Denizli Şeniz Başkan'a daha önce bir belediyeye yapılan operasyondan sonra hem birilerinin zorla itirafçı yapılmaya çalışıldığını hem de Şeniz Başkan'a 'Ya gel AK Parti'ye katıl olmazsa hapse atıl' noktasında büyük bir baskı kurulduğunu, Şeniz Başkan'ın psikolojisinin hiç iyi bir noktada olmadığını bütün arkadaşlarımız ifade etmişti. Şeniz Başkan'ın gözlerindeki hem o direnci hem o kaygıyı gördükten iki gün sonra ve bugün partimize dört belediye başkanın daha katılacağı törenden birkaç saat önce iki kadın belediye başkanına aileleriyle birlikte yapılan bu zulmü de bir kez daha bu toplantıda kayda geçiriyoruz. Her şey bitecek. ve bittiğinde vatandaşa birçok vaadimizi yerine getirmek için görevin başında olacağız. Partinin genel başkanı olarak ifade ediyorum ki benim vaadim milletimize şudur: Herkes emin olsun asla unutkan olmayacağız. Bu zulmü edenleri de kanun dışına çıkıp yargı yetkisini bir parti için kullananları da 86 yaşındaki babalara, annelere ya da altı yaşındaki çocuklara zulmedenleri de bunlara direnenleri de bu süreçte teslim olup gidip işbirliği yapanları da asla unutmayacağız. Asla unutkan olmayacağız."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA