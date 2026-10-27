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Yunanistan ev sahipliğinde 6 ülkenin katıldığı Aegean Seal 26-I tatbikatı yapıldı

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Yunanistan ev sahipliğinde ABD, Estonya, İspanya, İtalya ve Polonya'nın katılımıyla Aegean Seal 26-I deniz tatbikatı 11-22 Ekim'de Eğriboz ve Saron Körfezi'nde yapıldı. Tatbikatta patlayıcı düzeneklerin tespiti, imhası ve sığ sularda mayınlara karşı eğitimler düzenlendi.

Yunanistan'ın ev sahipliğinde ABD, Estonya, İspanya, İtalya ve Polonya'nın katılımıyla "Aegean Seal 26-I" deniz tatbikatı gerçekleştirildi.

Yunan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın 11-22 Ekim'de Eğriboz Adası'nın güneyi ile Saron Körfezi'ndeki deniz alanlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikatın, patlayıcı düzeneklerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi ile sığ sularda mayınlara karşı tedbirler konusunda katılımcı ülkelerin işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin tatbikata özel harekat botları, sürat tekneleri, S-70B helikopterleri ve su altı özel harekat birliklerine bağlı personel ve ekipmanlarla katıldığı ifade edildi.

Tatbikata ABD, Estonya, İspanya, İtalya ve Polonya'dan ise mayın imha ekipleri, dalgıçlar, insansız su altı araçları, sağlık ve destek personelinin katıldığı aktarıldı.

Tatbikat kapsamında deniz mayınlarının tespiti ve imhası, sığ sularda mayınlara karşı harekat ve kara ile denizde patlayıcı düzeneklerin etkisiz hale getirilmesine yönelik eğitimler düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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