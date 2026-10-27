Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da 8 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen anne serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da 8 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen anne serbest bırakıldı Haber Videosunu İzle
Samsun'da 8 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen anne serbest bırakıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 8 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve zaman zaman dilendirdiği iddia edilen anne, polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen anne, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da 8 yaşındaki kızına 'şiddet uyguladığı ve zaman zaman dilendirdiği' iddia edilen anne, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki P.İ. adlı kız çocuğu Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurarak annesi S.K.'nın kendisine şiddet uyguladığını ve zaman zaman dilendirdiğini öne sürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.K., Tekkeköy polisi ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi

Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu