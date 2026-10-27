Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor Haber Videosunu İzle
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemek yardımı için girilen evde bakıcı kadının "yaramaz" diyerek ayağından iple bağladığı bebeğin görüntüleri infial yarattı. Vicdanları yaralayan olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyen vatandaşlar, "Acilen korumaya alınmalı" çağrısında bulundu.

Bir eve yemek yardımı götüren sosyal medya içerik üreticisi, karşılaştığı korkunç manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Evde emanet olarak bulunan bir bebeğin ayağından iple bağlandığını fark eden içerik üreticisi, duruma anında müdahale ederek ipi çözdü.

"DURMUYOR, YARAMAZ" DİYEREK... 

Tepki çeken olayın ardından anne ve babasının çalışmak için işe gittiği ve bebeği bakması için bir kadına emanet ettikleri ortaya çıktı. Bebeği emanet alan kadının ise "Durmuyor, çok yaramaz" diyerek küçük çocuğu sürekli ayağından iple bağladığını söylemesi dehşete düşürdü.

BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından  Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı etiketleyen vatandaşlar, şu yorumlarla tepkilerini dile getirdi: "Acilen korumaya alınmalı", "Allah'tan çocuğun ayağı kangren olmamış", "İçim acıdı vallahi bu çocuğun sevgi görmesi gerekiyor", "Çocuğun yaşam şartlarının denetlemesini rica ediyorum."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti

Mısırların arasında saklanmış! Biçerdöveri yutacak obruk çıktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet baş:

Bakamayacağın,ilgilenemiyeceğin,doyuramacağın çocuğu yapmayın arkadaş.Herkes çocuk yapmak zorunda değil,herkes anne,baba olmak zorunda değil, herkeste anne,baba olamaz zaten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSEN BİLME:

Helal olsun adama bir daha gelcem kontrole diyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

Polisi itip tartışan Mert Hakan Yandaş'tan sitem dolu paylaşım
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu