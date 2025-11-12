Haberler

Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
Güncelleme:
Gürcistan'da düşen, 20 askerimizin şehit olduğu C130 tipi askeri kargo uçağının karakutusu Türkiye'ye getirildi. Karakutu incelemesinin, kazadaki sis perdesini aralaması bekleniyor.

  • Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının karakutusu Türkiye'ye getirildi.
  • Uçak kazasında 20 asker şehit oldu.
  • Şehit olan askerlerin isimleri açıklandı.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının karakutusu Türkiye'ye getirildi.

ASKERİ UÇAK, GÜRCİSTAN'DA DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğunu açıklarken, uçağın karakutusuna da ulaşıldı. Öte yandan uçağın düştüğü bölgede yapılan arama çalışmalarında 1 şehidimizin daha naaşına ulaşıldı. Kayıp bir askerimizin naaşını arama çalışmaları ise devam ediyor.

KARAKUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın karakutusuna ulaşıldı. Karakutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Karakutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi. Karakutu Türkiye'ye getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

GÜRCİSTAN: UÇAK HERHANGİ BİR ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Güncel
