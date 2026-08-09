Haberler

Karşıyaka'ya icra şoku

Karşıyaka'ya icra şoku
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'ya, Manisa Futbol Kulübü tarafından geçen yaz transfer edilen Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen bonservis ücreti nedeniyle icra işlemi başlatıldı.

  • Manisa FK, Karşıyaka'nın transfer ettiği stoper Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL bonservis ücreti nedeniyle Karşıyaka'ya icra takibi başlattı.
  • Karşıyaka 4. İcra Dairesi, yasal faizleriyle 2 milyon 59 bin 625 TL'lik ödeme emrini Karşıyaka Spor Kulübü Derneği ile eski başkan Aygün Cicibaş ve ikinci başkan Tolga Üner'e gönderdi.
  • Ödeme emri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödeme yapılmasını talep ederken, itiraz yolunu da açık tuttu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren Karşıyaka'ya 1. Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü icra takibi gönderdi. 

MANİSA FK'DAN KARŞIYAKA'YA İCRA İŞLEMİ

Manisa FK, geçen yaz döneminde Karşıyaka'nın transfer ettiği stoper Muhammet Ensar Akgün'ün ödenmeyen 2 milyon TL bonservis ücreti nedeniyle yeşil-kırmızılılara icra işlemi başlattı. Ensar'ın bonservisi için o dönem Manisa FK'ya 21 Ağustos 2025'te düzenlenen, 30 Haziran 2026 tarihli senedin ödemesinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından gönderilen, yasal faizleriyle 2 milyon 59 bin 625 TL'lik ödeme emrinde Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nin yanı sıra o dönem kulüpte imza yetkili olan eski başkan Aygün Cicibaş ve ikinci başkan Tolga Üner sorumlu tutuldu. İcra ve ödeme emri Cicibaş ve Üner'e de gönderildi. İcra dairesi, ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde daireye ait banka hesabına yapılmasını talep ederken, itiraz yolunu da açık tuttu. Karşıyaka, takımın bankolarından olan Ensar'la geçen sezon 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

Polislere hain saldırı! Kan donduran anlar kamerada
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor