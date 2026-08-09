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İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
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İstanbul polisi, 2024'te üç farklı suça karışan Karacellatlar Suç Örgütü yöneticilerinden bir şüpheliyi Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

  • İstanbul'da Karacellatlar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda, 2024'te 3 suç eylemine karıştığı tespit edilen S.G., 8 Ağustos 2026'da Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda tırın gizli bölmesinde yakalandı.
  • Örgütün liderliğini yurt dışında firari olan S.Ö.'nün yaptığı öne sürülüyor.
  • S.G., tırın hazırlanmış gizli bölmesine saklanarak kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken gümrük muhafaza görevlilerince yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen S.G. isimli şüpheli, tırın gizli bölmesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

KARACELATLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini yurt dışında firari durumda bulunan S.Ö. isimli şahsın yaptığı öne sürülen Karacellatlar Suç Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

TIRIN GİZLİ BÖLMESİNDE YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen S.G. isimli şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheli S.G., 8 Ağustos 2026 tarihinde Edirne'de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan bir tırla çıkış yapmak istediği sırada yakalandı.

Gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerde, S.G.'nin tırın hazırlanmış gizli bölmesine saklanarak kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. S.G. hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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