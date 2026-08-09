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Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
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Çete lideri Barış Boyun’un hayatını kaybeden annesi Emine Boyun’un cenazesi, yeraltı dünyasından isimleri bir araya getirdi. Kasımpaşa’daki Büyük Camii’nde düzenlenen cenazeye farklı çete gruplarından çok sayıda kişinin katıldığı görülürken, gönderilen çelenklerde yer alan isimler ve dikkat çeken lakaplar da gözden kaçmadı.

  • İtalya'da tutuklu suç örgütü lideri Barış Boyun'un annesi Emine Boyun, İstanbul Kasımpaşa'daki Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Cenazeye gönderilen çelenklerde suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen Mert Gültepe, 'Kimsesizler' grubu ile 'Kosovalı', 'Sırbistanlı', 'Hayalet Ağıt' gibi lakap ve ifadeler yer aldı.
  • Cenazede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, tutuklu olan Barış Boyun, eşi, kardeşi ve yeğeni törene katılamadı; Silivri Cezaevi'ndeki ağabeyi Zafer Boyun ise güvenlik gerekçesiyle getirilmedi.

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un hayatını kaybeden annesi Emine Boyun, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kasımpaşa’daki Büyük Camii’nde gerçekleştirilen tören yoğun güvenlik önlemleri altında yapılırken, cenazeye gönderilen bazı çelenklerde yer alan isim ve ifadeler dikkat çekti.

CENAZEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrensel'in haberine göre, Emine Boyun için Büyük Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tören sırasında cami ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, aileden bazı isimlerin tutuklu bulunması nedeniyle cenazeye katılım da sınırlı kaldı.

Barış Boyun İtalya’da tutuklu bulunurken, eşi, kardeşi ve yeğeninin de Türkiye’de tutuklu olduğu belirtildi. Silivri Cezaevi’nde bulunan ağabeyi Zafer Boyun’un ise güvenlik gerekçesiyle cenaze törenine getirilmediği aktarıldı.

KALABALIKTAKİ PROFİL DİKKAT ÇEKTİ

Cenazeye katılanların önemli bölümünün yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülürken, çoğunlukla 30’lu yaşlarda, siyah tişörtlü ve spor giyimli kişilerden oluştuğu görüldü.

Cami çevresinde güvenlik güçleri tarafından önlemler alınırken, törene ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.

ÇELENKLERDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Törenin öne çıkan ayrıntılarından biri ise gönderilen çelenkler oldu.

Kırmızı güllerden hazırlanan ve üzerinde “Barış Boyun Ailesi” yazan çelengin yanı sıra, haberlerde suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kişi ve grupların isimlerinin yer aldığı çelenkler de dikkat çekti.

Örgüt soruşturmasına ilişkin iddianamelerde adı geçen ve yapıyı yönettiği öne sürülen Mert Gültepe ile “Kimsesizler” grubu adına gönderildiği belirtilen çelenkler de tören alanında yer aldı.

Bazı çelenklerde ise doğrudan isim yerine farklı lakap ve ifadelerin kullanılması dikkat çekti. “Kimsesizler Şerzan Kipan” ve “Kimsesizler Mustafa Çim” ifadelerinin yanı sıra, “Kosovalı”, “Sırbistanlı”, “Hayalet Ağıt”, “Siverekli Nedim” ve “Malatyalı Kenan” gibi ifadelerin bulunduğu görüldü.

FERİKÖY’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Boyun için kılınan cenaze namazının ardından naaşı camiden alınarak Feriköy Mezarlığı’na götürüldü.

Emine Boyun, burada düzenlenen defin işlemlerinin ardından toprağa verildi. Cenaze töreni boyunca güvenlik güçlerinin çevredeki önlemleri sürdürdüğü görüldü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Devletin olmadığu yerde soytarılar olur.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

tam bir utanç tablosu, yazıklar olsun!

yanıt33
yanıt0
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Lan çelenk göndermişler.bıkadarmı kafanız basmıyor

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

belkide böyle olmasını istiyorlar yokss 1 gecede temizlerler

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Saral nerede, kadın ildu mu konuşuyor...Eee açıkla lufen

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarısarioglanli38:

devlet nerde kardeşim bu cenaze Avrupa’da haber yapilmaz izin vermezler

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıCasus:

Bahçeli katılmamış mı!

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Devlet bunları neden paket yapmıyor vardır bir bildiği

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Devlet buyuklerinin vardir bir bildigi..diyecek bir sey bulamadim

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