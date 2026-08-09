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Mersin'de sokak ortasında silahlar çekildi: 2 kuzen öldürüldü

Mersin'de sokak ortasında silahlar çekildi: 2 kuzen öldürüldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 5 kişi, gözaltına alındı.

YOLDA KARŞILAŞINCA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada vurulan Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde, kanlar içinde yere yığıldı. 

İKİ KUZEN ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kuzenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tarhan ve İğde, kurtarılamadı. 

5 GÖZALTI

Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen 2 kuzenin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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