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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i doludizgin

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i doludizgin
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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Shakhtar Donetsk, deplasmanda Epitsentr'ı 2-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Ukrayna Premier Ligi 2. hafta mücadelesinde FC Epitsentr Dunaivtsi ile Arda Turan'ın çalıştırdığı son şampiyon  Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Roman Shukhevych Ternopil Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip, 2-0 kazandı.

SHAKTAR DONETSK İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Shakhtar Donetsk aradığı golleri ikinci yarıda buldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Oleh Ocheretko ve 77. dakikada Yehor Nazaryna kaydetti.

LİGE 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte ligdeki ikinci maçında da galibiyete ulaşan Shakhtar Donetsk, puanını 6'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. FC Epitsentr ise ligdeki ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHanifi Kayhan:

Helal olsun. İnşallah şımarmaz.Başarıyı hakkıyla elde ediyor. Tebrikler. isterim ileride Millitakımın başına geçsin.

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