Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Villarreal ile oynadığı ve 2-1 mağlup ayrıldığı hazırlık maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, lige cezalı başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Villarreal lehine verilen penaltı kararına sert tepki gösteren Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam'dan önce sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren ve kararı alkışlayarak protesto eden tecrübeli teknik adam, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi ve mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kaldı.

CEZA RAPORA BAĞLI

Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alıp almayacağı, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın hazırlayacağı rapora kilitlendi. Hakemin olayı raporlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sevk etmesi halinde, deneyimli çalıştırıcının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.

İLK MAÇTA OLMAYABİLİR

PFDK'dan ceza çıkması durumunda Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Çorum FK mücadelesinde kulübedeki yerini alamayacak.