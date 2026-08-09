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Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
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Galatasaray'ın Villarreal ile oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk'a ceza kapıda. Hakem raporuna göre, Okan Buruk'un Süper Lig'in ilk maçında takımının başında olamama tehlikesi bulunuyor.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Villarreal ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında kırmızı kart gördü.
  • Okan Buruk, maçın 2. dakikasında verilen penaltı kararına itirazları nedeniyle önce sarı, ardından ikinci sarı kartla kırmızı kartla oyundan atıldı.
  • Okan Buruk'un ceza alıp almayacağı hakem Kadir Sağlam'ın raporuna bağlı; ceza çıkarsa Süper Lig'in ilk haftasındaki Çorum FK maçında kulübede olamayacak.

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Villarreal ile oynadığı ve 2-1 mağlup ayrıldığı hazırlık maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, lige cezalı başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Villarreal lehine verilen penaltı kararına sert tepki gösteren Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam'dan önce sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren ve kararı alkışlayarak protesto eden tecrübeli teknik adam, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi ve mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kaldı.

CEZA RAPORA BAĞLI

Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alıp almayacağı, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın hazırlayacağı rapora kilitlendi. Hakemin olayı raporlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sevk etmesi halinde, deneyimli çalıştırıcının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.

İLK MAÇTA OLMAYABİLİR

PFDK'dan ceza çıkması durumunda Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Çorum FK mücadelesinde kulübedeki yerini alamayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıpusat alfa:

El birliğiyle Galatasaray'a operasyon çekiliyor sahada yenemeyince hakemlerle prova yapılıyor ligde gerçeğini yapacaklar

Yorum Beğen10
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Haber Yorumlarıpusat alfa:

Anlaşıldı bu sene Galatasaray'ı futbol müsabakalarında yenemeyince devreye mhk TFF ve başka unsurlar devreye girip devre dışı bırakma konusu ele alınmış

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Takımın başında olsa ne olacak olmasa ne olacak hakemler omasaydı bir hiçti kendisi

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Haber YorumlarıAyhan Kabadayı:

nerede görülmüş hazırlık maçında hocayı dışarı at bu lig Zor zor bu hakemlerle şöyle İngiliz hakemleri izlesinler

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Haber Yorumlarıufo:

Bu kişi dört yıl üst üste şa piyon yaptı ama bir Avrupa takımı istemiyor neden yabancılarda olayın farkında

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Haber YorumlarıO Z:

Haluk cevap dediğin böyle olur. Bravo.

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Haber Yorumlarıhaluk akdemir:

Nereden biliyorsun karısı mısın?

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