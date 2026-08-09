Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın Villarreal ile oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk'a ceza kapıda. Hakem raporuna göre, Okan Buruk'un Süper Lig'in ilk maçında takımının başında olamama tehlikesi bulunuyor.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Villarreal ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında kırmızı kart gördü.
- Okan Buruk, maçın 2. dakikasında verilen penaltı kararına itirazları nedeniyle önce sarı, ardından ikinci sarı kartla kırmızı kartla oyundan atıldı.
- Okan Buruk'un ceza alıp almayacağı hakem Kadir Sağlam'ın raporuna bağlı; ceza çıkarsa Süper Lig'in ilk haftasındaki Çorum FK maçında kulübede olamayacak.
Galatasaray'ın İspanyol ekibi Villarreal ile oynadığı ve 2-1 mağlup ayrıldığı hazırlık maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, lige cezalı başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Villarreal lehine verilen penaltı kararına sert tepki gösteren Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam'dan önce sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren ve kararı alkışlayarak protesto eden tecrübeli teknik adam, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi ve mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kaldı.
CEZA RAPORA BAĞLI
Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alıp almayacağı, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın hazırlayacağı rapora kilitlendi. Hakemin olayı raporlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sevk etmesi halinde, deneyimli çalıştırıcının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.
İLK MAÇTA OLMAYABİLİR
PFDK'dan ceza çıkması durumunda Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Çorum FK mücadelesinde kulübedeki yerini alamayacak.