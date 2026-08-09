Fenerbahçe'ye piyango vurdu! PSG'den Arda Güler için dev teklif

İspanyol devi Real Madrid'de hazırlık kampında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Arda Güler, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor.

PSG ARDA İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI

Fichajes'te yer alan habere göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki Arda Güler için Real Madrid’e 115 milyon Euro değerinde devasa bir teklifte bulundu.

REAL MADRID DEĞERLENDİRMEDE

Haberde, Fransız ekibinin transfer dönemi bitmeden kadrosuna önemli bir yatırım yapmak istediği ve Real Madrid’den olumsuz yanıt alması durumunda teklifi daha da yükseltebilecek finansal güce sahip olduğu belirtildi. Real Madrid'in ise teklife henüz yanıt vermediği ve değerlendirme aşamasında olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'YE ARDA PİYANGOSU

Arda Güler'in muhtemel rekor transferi, eski kulübü Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı-lacivertlilerin Real Madrid ile yaptığı sözleşme protokolünde, sonraki satıştan %20 pay maddesi yer alıyordu. İddia edilen 115 milyon Euro'luk bonservis bedelinin gerçekleşmesi halinde Kanarya, sonraki satış payı maddesi sayesinde kasasına tam 23 milyon Euro koyacak. Psg'nin olası fiyat artırması durumunda sarı-lacivertlilerin elde edeceği gelir daha da yükselecek.