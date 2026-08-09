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UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
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Galatasaray'ın tanınan taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca hakkında, '6222 sayılı kanuna muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alındı.

  • Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yasadışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Şirin hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltı talimatı verildi.
  • Şirin, gözaltına alınmadan önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Fenerbahçe'nin şampiyon yapılacağı dedikodularında adının geçtiğini belirterek tarafsız kalma çağrısı yapmıştı.

Galatasaray’ın tanınan taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, yürütülen bir soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren Muzaffer Şirin hakkında, ''6222 sayılı kanuna muhalefet'', ''Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma'', ''Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı'' ve ''Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçlarından gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 

AKIN GÜRLEK'E SESLENMİŞTİ

Sebahattin Şirin, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Şirin, Gürlek’e ''Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor'' diyerek tarafsız kalma çağrısı yaptı.

Sebahattin Şirin’in Bakan Gürlek’e yaptığı açık çağrı paylaşımı şöyle:

''Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. 

Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de asla istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz.''

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHüseyin Yakut Yakut:

nereden tutsan elinde kalıyor ama yinede gs ye ceza verilmiyor

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Dur gardaş dur, kendi içlerinde çözülme başladı... Daha bu işin Lelesi bu ;)) Lolosu da gelir...

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

Sebo reis Adamdır !

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

sen kimsin de adalet bakanina elde delil olmadan suçlama yapıyorsun

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

feto olabilir :)

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Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Sonunda adalet gelecek elbet, çünkü REİS söz verdi

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