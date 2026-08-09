5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund'un

Yeni sezon öncesi son ciddi sınavına çıkan Borussia Dortmund, Londra'da oynanan Emirates Kupası mücadelesinde ev sahibi Arsenal'i 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

DORTMUND MAÇA HIZLI BAŞLADI

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Alman temsilcisi, henüz 7. dakikada Samuele Inacio'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Borussia Dortmund, 29. dakikada Konstantinos Karetsas ile farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

İkinci devreye hücumda daha istekli başlayan Arsenal, 54. dakikada Ethan Nwaneri'nin golüyle skoru 2-1'e getirerek umutlandı. Ancak bu gole yanıt vermekte gecikmeyen Dortmund, 58. dakikada Joane Gadou ile ağları bir kez daha havalandırdı ve durumu 3-1 yaptı. Ev sahibi ekip 69. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden bire indirse de kalan dakikalarda skor değişmedi.

SEZONUN İLK KUPASI DORTMUND'UN

Saha mücadelesinden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Borussia Dortmund, sezon öncesinde moral depolayarak prestijli Emirates Kupası'nın sahibi oldu.