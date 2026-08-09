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Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım

Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım Haber Videosunu İzle
Trabzonspor'dan ‘Rüyanızda görürsünüz' denilen Salah göndermeli paylaşım
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Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu yayınladı. Videoda Trabzon kültürü ve futbolcu Salah'ın transfer hikayesi öne çıktı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
  • Videoda, Karadenizli bir kadının rüyasında Salah'ın transfer olduğunu görmesi ve ona yöresel lezzetlerle kahvaltı sofrası hazırlaması konu edildi.
  • Video, transfer öncesinde sosyal medyada yapılan 'Rüyanızda görürsünüz' yorumlarına gönderme yaparak on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

TRABZONSPOR'DAN SALAH İÇİN ÖZEL PAYLAŞIM

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Bordo-mavili kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi. 

TRABZONLU AİLEYE KONUK OLDU

Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu. Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği videoda, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı. 

''RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ'' SÖZLERİNE GÖNDERME

Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıngz545shzn:

tayyip Erdoğan’a dua edin yoksa rüyanızda görürdünüz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHaber Muavini:

TUVALET SIRASI KARESİNİ GÖREMEDİK... BİR DE SALAHIN ÇEKİP MİKİNİ KOPARDIKLARI ;)) GÖRGÜ SEN NE BÜYÜK BİR EYLEMSİN...

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Haber Yorumlarıgoktugemmir@gmail.com:

Bu mu ilgi gören video ?????? ya koçum ya hamsi kafalisin yada hayatın boyunca tanıdım videosu görmedin.Abarttttt

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHaber Muavini:

BF9 UN NANNESİ GERİ GELDİ... NEYSE BAŞIM AĞRIYOR DER SALONDA UYURUM, DURMUYOR NORROSBİ GARI... YANGIN

yanıt0
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