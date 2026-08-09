Haberler

Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Uzunkum Plajı'nda valiliğin denize girişleri yasakladığı sırada denize giren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin (34), boğularak yaşamını yitirdi.

  • Zonguldak Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamasına rağmen Uzunkum sahilinde denize giren 34 yaşındaki eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin boğularak hayatını kaybetti.
  • Ergin, Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapıyordu ve şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu.
  • Sahil güvenlik botuyla kıyıdan açıkta bulunan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamasına rağmen Uzunkum sahilinde denize giren eski futbolcu ve klasman hakem 34 yaşındaki Hakan Ergin boğularak hayatını kaybetti.

YASAĞA ALDIRMAYAN GENÇ HAKEM DENİZE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde yaşandı. Eski futbolcu ve klasman hakemi olan, Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek için denize girdi. Ancak şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahil güvenlik botu ile çevrede arama yapan ekipler Ergin'i kıyıdan açıkta buldu. Bota çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ergin'in hastaneye gelen yakınları ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı Uzunkum sahilinin yanı sıra diğer plajlardan da vatandaşların tahliyesini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Karacellat, tırın dorsesinden çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı

Anlaşma tamam! Trabzonspor Salah'tan sonra bir bomba daha patlattı
Yaptığı şey Çinlileri Türk kültürüne hayran bıraktı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti

Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikaye büyükelçilikte bitti
Milli futbolcu Deniz Gül'ün evi soyuldu! Zarar çok büyük

Milli futbolcumuzun evi soyuldu! Zarar çok büyük
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe
Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi

Altın için dudak uçuklatan tahmin! Dev banka rakam verdi