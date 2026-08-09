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Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı Haber Videosunu İzle
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
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Çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin'in evinden resmen cephanelik çıktı. Aramada 1 adet Ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 4 tane balistik çelik yelek bulundu. Ayrıca evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound ele geçirilirken, evdeki bir kasa incelenmek üzere emniyete götürüldü.

  • UltraAslan taraftar grubunun lideri 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
  • Şirin hakkında spor alanlarında taşkınlık, örgüt kurma/üye olma, halkı yanıltıcı bilgi yayma ve uyuşturucu bulundurma suçlarından işlem başlatıldı.
  • Şirin'in evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 125 fişek, 4 balistik çelik yelek ve çok sayıda euro ile pound ele geçirildi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ŞİRİN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EVİ CEPHANELİĞE ÇEVİRMİŞ

Şirin'in evinde yapılan aramada resmen cephanelik bulundu. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 4 tane balistik çelik yelek, evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound çıktı. Ayrıca evden çıkan bir kasanın incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKenan polat polat:

gs ye ne zaman soruşturma açılacak acaba ? dünyada böyle bir kriminal kulüp yoktur , ne ararsan var ama soruşturma yok .

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPeker Pekmez:

şu saydıkları türkiyede kaç kişide yok acaba

yanıt7
yanıt7
Haber YorumlarıHaber Muavini:

DAHA BU FRAGMAN... 2000Lİ YILLARDAN BERİ NELER NELER YAPIYORDUNUZ... YAPANLARDAN BİRİ İLE TERS DÜŞTÜNÜZ SONUNDA, O DA İPLİĞİ PAZARA ÇIKARDI...

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

125 mermi ile caphanelik oluyorsa Türkiye’de çok cephanelik vardır. ne kadar abartılı haber. adam ferrari ile geziyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Abartın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarımgtjqcpvq9:

ilk Fatih Terim sandım

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Yandan yemişi ;))

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