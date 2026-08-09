Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu çakmak gazı soluduktan sonra yaşamını yitirdi.

ÇAKMAK GAZI HAYATTAN KOPARDI

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 5 yaşındaki M.Ş. fenalaştı. Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.Ş'nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA