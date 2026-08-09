İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Arnavutköy’de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada şehirlerarası otobüsün şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı şoför ile diğer yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, saat 13.20 sıralarında Arnavutköy Habibler Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Kayaşehir-Mecidiyeköy hattında çalışan 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Çarpışmanın ardından şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı