Haberler

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var Haber Videosunu İzle
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy’de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

  • İstanbul Arnavutköy'de şehirlerarası yolcu otobüsü, Kayaşehir-Mecidiyeköy hattındaki 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı.
  • Kazada şehirlerarası otobüs şoförü dahil 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

İstanbul Arnavutköy’de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada şehirlerarası otobüsün şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı şoför ile diğer yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, saat 13.20 sıralarında Arnavutköy Habibler Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Kayaşehir-Mecidiyeköy hattında çalışan 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Çarpışmanın ardından şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı

Karacellat, tırın dorsesinden çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfsahina7@gmail.com:

ne diyeyim geçmiş olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü

Yarışlar faciayla bitti
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti