95 Yaşındaki Kadının Arsası İçin Aile İçi Suçlama

Adana'da 95 yaşındaki kadının babasından miras kalan arsasının zorla satılmasına yardımcı olduğu öne sürülen kızı, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, annesinin elini öpüp kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyledi. 17 milyon liranın 13 milyonunu yeğeninin harcadığını öne süren kadın, "Benim evimde fareler geziyor, evime yeni hiçbir şey almadım. Bütün parayı yeğenim harcadı" dedi.

Adana'da yaşayan 5 çocuk sahibi 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in torunu G.K., iddiaya göre geçtiğimiz mayıs ayında anneannesinin yanına gelerek, "Anneanne, senin Şambayadı Mahallesi'ndeki arsanı bir müteahhit 10 daire karşılığında alacak. Gel bunu satalım" dedi. Yaşlı kadın ise bu teklifi kabul etmedi. Ancak 15 Mayıs'ta G.K., tekrar anneannesinin yanına gelerek, anneannesini 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti ve yaşlı kadını önce hastaneye götürüp akıl sağlığı raporu aldırdı, ardından da anneannesini tapuya götürüp, arsanın İ.Ö. isimli şahsa satılmasını sağladı. Bu sırada İşbilir'in kızı Elmas Erdem de yanlarında tapuya gitti.

"10 daire yerine 17 milyon lira aldılar"

İmzalar atıldıktan sonra İ.Ö., yaşlı kadına bir miktar nakit para verip, daha sonra kalan kısmı yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına yolladı. Bunun üzerine Türkan İşbilir torununa, "Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı" diye sordu. Ancak iddiaya göre torunu yaşlı kadına, "Daireyi iptal ettik, para aldık" diye cevap verip, para dolu poşeti aldı. Daha sonra torunu, yaşlı kadını evine götürüp, önce emekli maaşını çektiği banka kartına el koydu, ardından da mobil bankacılığı kendi telefonunda aktive edip evden ayrıldı.

"17 milyonun 13 milyonu harcandı"

Bu sürede iddiaya göre torunu G.K., 17 milyon liranın 13 milyonunu yaklaşık 20 gün içerisinde internetten alışveriş, kuyumcudan altın, tekel bayisinden alışveriş ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünler alarak harcadı. Türkan İşbilir, Kurban Bayramı'nda vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve ağabeyi Cengiz Akkanat kendisini ziyarete geldiğinde yaşadıklarını anlattı.

"Avukat tutup şikayetçi oldular"

Kurban Bayramı'ndan sonra anneannelerini yanlarına alarak önce avukat tutan aile, daha sonra savcılığa gidip Elmas Erdem ve G.K.'dan şikayetçi oldu. Adli tatil öncesi Türkan İşbilir'in banka hesabına tedbir kararı konulurken, taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Türkan İşbilir, geçtiğimiz günlerde İHA'ya yaptığı açıklamada kızı Elmas Erdem'in de işin içerisinde olduğunu belirtti. Haberin ardından Elmas Erdem, annesinden miras kalan arsanın satışında kendisinin hiçbir katkısının olmadığını, yeğeninin kendisini de kandırdığını öne sürdü. Erdem, annesi Türkan İşbilir'in yanına giderek elini öpüp, kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyledi. Kızını affeden İşbilir, torununun kendisini kandırarak arsasını sattırdığını ve mağdur olduğunu söyledi.

"Yeğenim annemi kandırdı"

Elmas Erdem, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Yeğenim geldi, annemi 10 daire karşılığında arsasını satmaya ikna etti. Annem de 10 daireyi '5 evladım var, her birine 2 daire düşer' diyerek kabul etti. Annem, yeğenim, ben ve eşim tapuya gittik. Önce gidip akıl sağlığı raporu aldırdık, sonra tapuya gittik. Ancak tapuda imzadan sonra daire işi iptal oldu, para verildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Annesinin banka kartının yeğeninde olduğunu öne süren Erdem, "Kart benim yeğenimdeydi. Parayı tamamen yeğenim harcadı. Bana iftira atıyor. Evime hiçbir şey almadım, bütün para ondaydı ve o harcadı. Ayrıldığı eşine, üniversitede okuyan oğluna milyonlarca lira para göndermiş. Kendisine bir sürü alışveriş yapmış. Onlar beni mahkemeye verdi, ben de onları mahkemeye verdim. Ben annemin arsasını neden alayım, zaten annemden sonra o arsa bana gelecek. Parayı yeğenim harcadı" diye konuştu.

İddiaların odağındaki G.K. ise suçlamaları yine kabul etmeyerek, ailesinin kendisine iftira attığını öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı