Ünlü rapçi Drake flört programında köpek gibi havladı

Gerçek adı Aubrey Graham olan dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake, popüler televizyon şovu "20 Kadına Karşı 1 Erkek"e katıldı. Ünlü şarkıcı, canlı yayında sergilediği sıra dışı tavırlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

20 ADAY ARASINDAN AKLINI BAŞINDAN ALAN İSİM

Programın formatı gereği 20 farklı kadınla sırayla tanışıp flört eden Drake, kriterlerine uymayan adayları teker teker elemeye başladı. Ancak programın henüz başında dördüncü sırada masaya oturan ABD'li yayıncı Lin Lamar, ünlü rapçiyi adeta büyüledi. Lamar'ı gördüğü ilk andan itibaren hayranlığını gizleyemeyen Drake, "Aradığım kadını buldum" diyerek tüm dikkatini ona çevirdi.

CANLI YAYINDA KÖPEK GİBİ HAVLADI

Sohbetin ilerleyen dakikalarında Lin Lamar, Drake’e rol yapma oyunlarına bakışını sordu. Ünlü rapçinin "İstediğin her şeyi yapabilirim" karşılığını vermesi üzerine Lamar, "Benim için havlar mısın?" isteğinde bulundu. İsteği ikiletmeyen Drake, canlı yayında üst üste havlama sesleri çıkardı.

Bu anlar karşısında kahkahalara boğulan Lamar, ünlü rapçiye "Aferin, iyi çocuk" diyerek karşılık verdi.

SINIRLARI ZORLAYAN JEST: 400 BİN DOLARLIK EV SÖZÜ

Çift arasındaki çekim programın ilerleyen bölümlerinde daha da arttı. Formatı bir kenara bırakıp Lin Lamar’ı adeta müstakbel eşi ilan eden Drake, yayın esnasında "Dünyada ne istersen söyle, senin için satın alacağım" şeklinde cömert bir teklifte bulundu.

Lamar'ın bu teklife yanıtı ise "Anneme emekliliğinin tadını çıkarabilmesi için bir ev alır mısın?" oldu. Drake, bu talebi tereddütsüz kabul ederek yayın sırasında kadının annesine 400 bin dolar değerinde bir ev satın alacağının sözünü verdi.