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Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar

Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar Haber Videosunu İzle
Baltalı dehşet anları kamerada! 17 yaşındaki çocuğa böyle saldırdılar
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Esenler'de 17 yaşındaki İ.A., kız meselesi nedeniyle konuşmak için gittiği grup tarafından tekme, tokat ve baltayla saldırıya uğradı. Saldırı anı cep telefonuyla kaydedilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • Esenler'de 17 yaşındaki İ.A., 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için gittiği kalabalık grup tarafından tekme, yumruk ve baltayla saldırıya uğradı.
  • Saldırıya karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı; Ö.B. (16) ve S.D. (18) saldırıda balta kullandı.
  • Olay, 7 Temmuz Cuma akşamı Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi ve saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenler'de İ.A. (17), 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için yanlarına gittiği kalabalık grup tarafından darbedilip, baltayla saldırıya uğradı. Olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınırken saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

PAYLAŞIMLARI GÖREN POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay, 7 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki açık otoparkta meydana geldi. Sosyal medya platformlarında, 'Kalabalık grup, 1 kişiye tekme, tokat ve keserle saldırdı' şeklindeki paylaşımlar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

"KIZ MESELESİ" CAN ALACAKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, saldırıya uğrayan kişinin İ.A. isimli çocuk olduğu belirlendi. İ.A.'nın, 'kız meselesi' nedeniyle şüphelilerle konuşmak için olay yerine gittiği, burada kalabalık grubun saldırısına uğradığı tespit edildi.

BALTA VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Siber ve saha devriyelerinin çalışmaları sonucunda, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin İ.A.'yı tekme ve yumruklarla darbettiği, gruptan Ö.B. (16) ile S.D.'nin (18) ise saldırı sırasında balta kullandığı belirlendi. 

7 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu S.D. (18), R.E. (20), İ.T. (16), E.Ö. (20), K.A. (20), Y.A. (20) ve Ö.B. (16) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Vallahi helal olsun Polise... 20 yildir Singapurdayim, benzeri olaylar gordum, polis bulamadik deyip gecistiriyor burda. Bizimkiler tereyagindan kil ceker gibi ayikliyorlar... Tebrikler... Ama is tabiki adamlarin ceza almasinda... Polis yakaliyor, adamlar sonra serbest kalabiliyor...

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Haber Yorumlarıalperen84:

Esenler sıkıntılı hiç sevmiyorum

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Haber Yorumlarıweyss01@gmail.com:

şimdi bu saldıranların anaları babaları ne düşünüyorlar hep merak etmişimdir

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Haber Yorumlarısanverdi522@gmail.com:

temiz 20 yil vereceksin cezalar caydirici olmali

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

atalar boşuna dememiş bir risbinin şerri yedi diyar batırır

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