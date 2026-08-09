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Fenerbahçe'de rota eski aşk: Berke Özer

Fenerbahçe'de rota eski aşk: Berke Özer
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Yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, altyapısından yetişen Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

  • Fenerbahçe, eski kalecisi Berke Özer'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti ve teknik direktör İsmail Kartal transferi onayladı.
  • Berke Özer, Eyüpspor'dan Lille'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve sözleşmesindeki yüzde 20'lik sonraki satıştan pay maddesi Fenerbahçe'ye avantaj sağlıyor.
  • Lille'in Le Havre'dan Mory Diaw transferinde son aşamaya gelmesi, Berke Özer'in takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

Fenerbahçe, kadro derinliğini artırmak ve yerli oyuncu kalitesini güçlendirmek adına eski kalecisi Berke Özer’i yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti. 

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Doğrudan ilk 11’de görev yapabilecek nitelikte yerli bir ismi kadroya katmayı hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın da Berke Özer transferine onay verdiği öğrenildi.

TRANSFERDE YÜZDE 20'LİK PAY AVANTAJI

Fenerbahçe, Eyüpspor’dan Lille’e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Berke Özer’in sonraki satış haklarında avantajlı konumda bulunuyor. Sözleşmesindeki yüzde 20'lik sonraki satıştan pay maddesi sayesinde sarı-lacivertliler, milli kalecinin bonservis maliyetinde rakiplerine kıyasla daha uygun bir bedelle masaya oturabilecek.

LILLE'İN YENİ KALECİ ARAYIŞI KAPIYI ARALADI

Transfer sürecini hızlandıran bir diğer gelişme ise Lille’in kale bölgesine yeni takviye yapmaya hazırlanması oldu. Fransız temsilcisinin Le Havre forması giyen Mory Diaw transferinde son aşamaya gelmesi, Berke Özer’in takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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