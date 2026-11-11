Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha

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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama kararı verildi.

ESKİ DDK BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında bulunan Yunus Arıncı'nın geçmişte üstlendiği görevler dikkat çekti. Eski Takasbank Genel Müdürü olan Arıncı, daha önce Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) başkanlığını da yürütmüştü.

Yunus Arıncı

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın savcılıktaki ifadeleri dün tamamlanmıştı. Şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilmişti.

YUNUS ARICI KİMDİR?

Ordu'da 1975'te dünyaya gelen Arıncı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Indiana Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve sosyoloji dalında da eğitim gören Arıncı, 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bürokrasi görevleri kapsamında müfettişlik ve başmüfettişlik yaptı. 2009'da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Arıncı, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Arıncı, bugüne kadar 9 yıl söz konusu görevine devam etti. Borsa İstanbul yönetiminde de görev alan Arıncı, DDK'deki görevinin ardından bugün itibarıyla Takasbank Genel Müdürü oldu. Evli ve 3 çocuk sahibi Arıncı, İngilizce biliyor.

FON SORUŞTURMASINDA EN SON NE OLDU?

Türkiye'de sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında çok sayıda üst düzey isim hakkında tutuklama kararı verildi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da tutuklandığı soruşturmada, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Kaya'nın eşi İlyas Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fonların tasfiyesinden milyarlarca liralık geri ödemelere, gözaltı operasyonlarından üst düzey bürokratların tutuklanmasına kadar süreçte peş peşe gelişmeler yaşandı.

Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarının değerlerinin olağan dışı yükselmesiyle başlayan süreç, yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen büyük bir krize dönüştü. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) müdahalesiyle 131 fonun tasfiyesine karar verilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iş dünyası, finans sektörü ve bürokrasiden çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı. Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması oldu.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 120'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında son olarak 9 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 120'ye ulaştı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması da soruşturmanın öne çıkan gelişmelerinden biri oldu. Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞUSTOS 2026: FONLARDAKİ OLAĞAN DIŞI YÜKSELİŞE MÜDAHALE

28 Ağustos: Bazı şirketlere bağlı yatırım fonlarının, işlem hacmi düşük hisselerde gerçekleştirilen çapraz işlemler sonucunda sekiz ay içerisinde yüzde 3 binden fazla değer kazanması SPK'yı harekete geçirdi. Kurul, serbest fonların belirli hisselerde yoğunlaşmasını sınırlandırmak amacıyla BIST 30 dışındaki hisseler için yüzde 5, toplam portföy için ise yüzde 20 sınırı getirdi. Fonlardan bu sınırlara uygun şekilde pozisyonlarını azaltmaları istendi.

EYLÜL 2026: FON KRİZİ DERİNLEŞTİ, TASFİYE KARARLARI GELDİ

15 Eylül: Yatırımcıların artan satış talepleri karşısında Pusula Portföy, katılma payı iadeleri ve ödemelerinde temerrüde düştüğünü açıkladı. Bu gelişmenin ardından fonlar ellerindeki hisseleri hızla satmaya yöneldi.

17 Eylül: SPK, Pusula, Tera ve bağlantılı şirketlere ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Kararın 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendirdiği belirtildi.

18-22 Eylül: Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada bazı fon yöneticileri tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

20 Eylül: SPK, yatırımcıların zararlarının azaltılması amacıyla fonların tasfiye ve nakde dönüştürme süresini 3 aydan 6 aya kadar uzattı.

24 Eylül: Soruşturma kapsamında toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu belirtilen iki özel jet ve bir yata mahkeme kararıyla el konuldu.

25 Eylül: SPK, piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler için uygulanacak şartları açıkladı. Düzenleme kapsamında en az 500 bin lira olmak üzere elde edilen veya sebep olunan menfaatin iki katı tutarında ödeme yapılması gerektiği belirtildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

26 Eylül: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını istedi.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmasından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon lira yatırım yaptıkları, Nisan-Eylül 2026 döneminde bu hisseleri satarak 2,17 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çiftin mal varlıklarına tedbir uygulanmasını talep etti. Adliyeye giderek ifade veren Kaya çifti ise özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını belirterek suçlamaları reddetti. Çiftin, SPK'nın etkin pişmanlık ve geri ödeme mekanizması kapsamında yaklaşık 1,86 milyar liralık kazancı TMSF tarafından belirlenen hesaba iade ettiği bildirildi.

29 Eylül: Kaya çiftinin mal varlıkları donduruldu. Aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurulun, krizle mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun da sürece dahil edilerek bürokratik ihmallerin araştırılacağı duyuruldu.

EKİM 2026: SORUŞTURMA BÜROKRASİYE VE FİNANS SEKTÖRÜNE UZANDI

4 Ekim: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Bakanlık Teftiş Kurulu da iddiaları incelemeye aldı.

6 Ekim: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden hemen önce, 13-16 Eylül tarihleri arasında şüpheli fon çıkışı yaptığı belirlenen 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini açıkladı. Bu işlemlerden sağlandığı öne sürülen haksız kazancın 187,6 milyar lira olduğu bildirildi.

141 gerçek kişi ve 73 şirketin bilgileri TMSF'ye iletildi. İlgili kişilere geri ödeme yapılması için tebligat gönderilmeye başlanırken, 131 fondaki yaklaşık 455 bin yatırımcıya yönelik ilk aşama ara ödemeleri de devreye alındı.

8-9 Ekim: Fon krizine ilişkin haberler ve iddialar nedeniyle gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

9 Ekim: AK Parti, tasfiye edilen fonların yatırımcılarına yapılacak geri ödemeleri düzenleyen 9 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, yatırımcılara net yatırım tutarlarını aşmamak üzere en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılması öngörüldü.

10 Ekim: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kendisi hakkında gündeme getirilen fon iddialarına karşı yargı yoluna başvuracağını duyurdu. Bolat, 170 milyon liralık işlemin para çekme değil, yaklaşık 32 aylık süreçte vadesi dolan sukuk sertifikalarının tahsilatı ve yeni alımlardan kaynaklanan mükerrer kayıtların toplamı olduğunu savundu.

14 Ekim: Tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle fon mal varlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri alınması ve yatırımcıların zararlarının karşılanması amaçlandı.

40,8 MİLYAR LİRALIK TASFİYE İŞLEMİ TAMAMLANDI

17 Ekim: SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların olağan tasfiye işlemlerinin başlatılmasına izin verdi.

A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy tarafından yönetilen 66 yatırım fonunda 45 binden fazla kişiye yönelik yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası aracılığıyla tamamlandığı açıklandı. Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e geriledi. Tera, Pusula ve Atlas fonlarının olağanüstü tasfiye süreçleri ise devam etti.

18 Ekim: Fon Koordinasyon Kurulu altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 45 binden fazla yatırımcı için yaklaşık 40,8 milyar liralık tasfiye işleminin tamamlandığı bilgisi verildi.

SPK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, OPERASYONLAR GENİŞLEDİ

20 Ekim: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.

21 Ekim: SPK raporları ve yapılan başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerinde gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 Ekim: Yeni operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başbakan danışmanı ve milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal, Tera Holding yetkilisi Seda Tarım, Hakan Eryılmaz ve Fatih Uğur yer aldı.

24 Ekim: Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ile Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş da tutuklanan isimler arasında bulundu.

26 Ekim: Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen eski milletvekili Ertan Aydın, karara yapılan itirazın ardından Ankara'da gözaltına alınarak tutuklandı. Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete de tutuklandı.

27 Ekim: Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında tutuklama kararı verildi.

KASIM 2026: ESKİ BAKAN VE ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR TUTUKLANDI

3 Kasım: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, rüşvet almak suçlamasıyla tutuklandı.

5 Kasım: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında tutuklandı.

7 Kasım: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri hakkında tutuklama kararı verildi.

8 Kasım: BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

9 Kasım: BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi.

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