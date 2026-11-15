Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı Haber Videosunu İzle
Kış lastiği denetiminde taviz yok! Kurala uymayan sürücülere ceza yağdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış lastiği uygulamasının başladığı iller arasında yer alan Düzce’de, Bölge Trafik Denetleme ekipleri Bolu Dağı girişinde denetim yaptı. Kış lastiği bulunmayan ticari araç sürücülerine 6 bin lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, Bolu Dağı geçişindeki kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

Düzce’de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Bolu Dağı güzergahında ticari araçlar tek tek kontrol edildi.

ARAÇLARIN LASTİKLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Bölge Trafik Denetleme ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde bölgede seyir halindeki ticari araçlar durdurularak lastikleri tek tek incelendi.

6 BİN LİRA CEZA

Yapılan kontrollerde kış lastiği kullanmadığı tespit edilen araç sürücülerine 6 bin lira idari para cezası kesildi.

“KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNA UYULMALI”

Kış aylarında yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla yapılan denetimlerde, ticari araç sürücülerinin kış lastiği zorunluluğuna uyması gerektiği vurgulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Bolu Dağı geçişinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen'den şaşırtan itiraf! Meğer diziyi hiç bilmiyormuş

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı, itirafıyla herkesi şaşırttı!
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu25

Korkulan oldu! Askeri üssü İHA'larla vurdular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı

Wanda'dan Icardi'nin sevgilisine ağza alınmayacak sözler!
Adana'da market ile kasap arasında et fiyatı uçurumu! Kıyma markette bin 200, kasapta 700 TL

Aynı et, iki ayrı fiyat! Kıymada kilo başına 500 lira fark
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti

Türkiye maçı öncesi şu olanlara bakın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi
Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim11

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...