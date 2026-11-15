Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansla hafızalara kazınan Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınına dayandırılan haberlere göre Atletico Madrid'de mutsuz olduğu ileri sürülen Norveçli golcü, takımdan ayrılma seçeneğini değerlendiriyor. Sörloth'un kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Sörloth'un Süper Lig'e dönme ihtimaliyle birlikte Fenerbahçe'nin adı ön plana çıktı. Sarı-lacivertli kulübün Norveçli golcünün transferinde diğer adaylara göre daha avantajlı konumda bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu öne sürülse de transfer konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.