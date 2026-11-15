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Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir

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Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
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Atletico Madrid'de mutsuz olduğu öne sürülen Alexander Sörloth'un yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Norveçli golcünün olası transferinde Fenerbahçe'nin diğer adayların önünde olduğu belirtilirken, Juventus'a gerçekleşmeyen transferi de yeniden gündeme geldi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansla hafızalara kazınan Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınına dayandırılan haberlere göre Atletico Madrid'de mutsuz olduğu ileri sürülen Norveçli golcü, takımdan ayrılma seçeneğini değerlendiriyor. Sörloth'un kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Sörloth'un Süper Lig'e dönme ihtimaliyle birlikte Fenerbahçe'nin adı ön plana çıktı. Sarı-lacivertli kulübün Norveçli golcünün transferinde diğer adaylara göre daha avantajlı konumda bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu öne sürülse de transfer konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JUVENTUS TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ

Norveçli futbolcunun 2026 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olmasının beklendiği, ancak son anda yaşanan gelişmeler nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği de ileri sürüldü. İtalya'ya transferi gerçekleşmeyen Sörloth'un geleceği yeniden tartışma konusu olurken, Türkiye'ye dönüş ihtimali dikkat çekti.

GÖZLER TRANSFER DÖNEMİNE ÇEVRİLDİ

Atletico Madrid ile geleceği belirsiz olduğu öne sürülen Sörloth'un önümüzdeki transfer döneminde nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin adı transfer iddialarında öne çıksa da Norveçli futbolcunun Türkiye'ye dönüşü konusunda henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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