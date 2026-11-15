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Kuruçeşme saldırısı soruşturmasında ikinci cinayet! Halıya sarılı ceset bodrum kattaki dairede bulundu

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Kuruçeşme saldırısı soruşturmasında ikinci cinayet! Halıya sarılı ceset bodrum kattaki dairede bulundu Haber Videosunu İzle
Kuruçeşme saldırısı soruşturmasında ikinci cinayet! Halıya sarılı ceset bodrum kattaki dairede bulundu
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Beşiktaş Kuruçeşme'de Umut Andık'ın hayatını kaybettiği eğlence mekanı saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüphelinin ifadeleri, ikinci bir cinayeti ortaya çıkardı. Beyoğlu Sütlüce'de bir binanın bodrum katındaki dairede halıya sarılı bulunan cesedin, yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirilen 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu belirlendi.

  • Kuruçeşme'de Umut Andık'ın öldürüldüğü silahlı saldırı soruşturmasında 26 şüpheli gözaltına alındı.
  • Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki dairede halıya sarılı erkek cesedi bulundu; cesedin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürülen Oğuzhan Kalkan'a (30) ait olduğu belirlendi.
  • Oğuzhan Kalkan'ın Gürcistan'dan geldiği ve daha önce yasa dışı bahis oynadığı tespit edildi.

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi. Cesedin, Oğuzhan Kalkan'a (30) ait olduğu tespit edildi.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ BODRUM KATA GÖTÜRDÜ

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 12 Kasım'da Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

GÜRCİSTAN'DAN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, cesedin Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Kalkan'ın Gürcistan'dan geldiği, daha önce yasa dışı bahis oynadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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